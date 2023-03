Vasárnap nem titkoltan azzal a céllal érkezett a sereghajtó otthonába a sárközi gárda, hogy a bajnoki tabella élére kerüljön. Dr. Papp Csaba csapata kétszámjegyű győzelem reményében, erős csapattal vágott neki a kaposvári mérkőzésnek. Ennek fényében kezdődött a mérkőzés is: az első óra után már hat nagyon ígéretes állása volt a decsieknek. Nagybiró László miniatűr partiban győzött, majd dr. Papp Csaba is megadásra késztette ellenfelét. Horváth Balázs ellen tisztet áldoztak, de az áldozat inkorrekt volt, így érkezett a következő vendég pont. Gál Péter magabiztosan „nyúzta” meg ellenfélét, vagyis annak rosszabb állását, Werner Anna és a csapat erőssége, az ifjúsági korú B. Garai Lehel is szépen nyertek.

Két és félóra után 0-6 állt az eredményjelentőn. Sajnos az éltáblán Veszprémi András nem talált jó változatot, az ellenfele pedig nem kímélte, így a decsiek teljes pontot vesztettek. Forster Tamás és Kaszás Kristóf is győztesen állt fel. Ekkor külső szemlélőként úgy éreztük, ami parti nekünk állt, azokat megnyertük, maradt a neheze… Kiss Lajos ellenfele látszott, hogy nagyon megelégedne a fél ponttal és ezért küzdött, amit végül sikerült is elérnie. Balázs Imre bonyolult állása egál köré szelídült, ahol talán volt nyerése… de végül döntetlen lett a vége. A befejező parti dr. Papp Tamásé volt. Sajnos az egész játszmában szívósan játszott az ellenfél, komolyabb hibák nélkül, így a négy és fél órás parti pontosztozkodással ért véget.

A végeredmény nem lett kétszámjegyű, azonban a 9,5 pont arra elég lett, hogy a bajnoki tabella élére ugorjon a Decs! Dr. Papp Csaba szavait idézve: „Helyre állt a rend!” Cél, hogy ez így is maradjon az utolsó két forduló után is!

NB II, Asztalos csoport: Kaposvári Bástya SE–Decs 1990 SE 2,5:9,5

Teljes pontot szereztek: Nagybiró László, Horváth Balázs, Gál Péter, Forster Tamás, dr. Papp Csaba, Kaszás Kristóf, Werner Anna, B. Garai Lehel. Döntetlent értek el: dr. Papp Tamás, Kiss Lajos, Balázs Imre.

A bajnokság állása: 1. Decs 1990 SE (54 pont) 2. Szentlőrinc (51,5 pont) 3. Sakk Egylet Nagyatád (49,5 pont) 4. 3. Bajai SCC (49 pont) 5. Fehérvár SE (46 pont) 6. Rácalmás-Királysakk (37 pont) 7. Karmin PSSE (36,5 pont) 8. Marcali VSZSE (34 pont) 9. Komlói BSK (32,5 pont) 10. Kaposvári Bástya SE (29 pont)