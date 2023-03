Sok reménye nem lehetett a Majosnak a tisztes helytálláson kívül, fél csapatnyi visszajátszóval lépett ugyanis pályára a Ferencváros, amelynek kezdőjében az argentin Carlos Auzqui, az algériai-francia Mehdi Boudjemaa az amerikai Zyen Jones vagy Baráth Péter is ott volt. A várakozásoknak megfelelően a Fradi játszott fölényben, s a félidőben simán két góllal vezetett is sőt egy tizenegyest még el is rontottak a hazaiak. A fordulás után a Majos a csereként beálló Keczeli Krisztián révén szerezte meg a szépítő gólt. A nyeretlenségi sorozat már 13 mérkőzést számlál, négy döntetlen mellett kilenc alkalommal vesztesen hagyták el a pályát a világoszöldek, akik legutóbb tavaly szeptemberben győztek. Jövő vasárnap a télen „atomjaira hulló”, s az utolsó négy meccsét elveszítő Dunaújváros ellen kötelező begyűjteni a három pontot.

NB III, Közép csoport, a 24. fordulóban

Ferencvárosi TC II–Majosi SE 2–1 (2–0)

Ferencváros: Mergl – Boudjemaa, Kaján (Almássy, 79.), Lukács D., Jones (Pócsik, 55.), Cubra, Say Shadirac, Varga Z. (Manner, 55.), Trimboli (Pintér D., 71.), Baráth P. (Tóth A., 55.), Auzqui. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Majos: Vukman – Széles, Pál A., Ledneczki (Bányai, 51.), Kugli – Lizák P. (Hock, 51.), Lakatos-Lengyel (Keczeli, 66.), Budai I., Bognár D., Lőrinc (Petrovics, 66.) – Pál M. (Sajnovics, 30.). Vezetőedző: Kardos Ernő.

Gólszerzők: Jones (24.), Auzqui (35., 11-esből), illetve Keczeli (67.).