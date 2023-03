A régebb óta hiányzó Bordán Alexandra, Bucskó Gabriella, Dinnyés Diána és a télen érkezett Gyenis Dorka mellé csatlakozott az utolsó edzésen kézsérülést szenvedő Baksai Bíborka is, így rájuk nem számíthattak a szekszárdiak. Első tavaszi mérkőzésen játszott viszont Kaveczki Edina, aki csapata első két találatát jegyezte Hévízen. Gyors lerohanásokkal kezdett a Fekete Gólyák, de védekezése passzív volt, így ekkor még nem tudott meglépni ellenfelétől (12. perc: 7–9). A második kapuscsere után Nagy Alexandra jobb teljesítménye, illetve Farkas Anita belső védőbe állítása hozta ehhez a megoldást. A feljavult védekezésből továbbra is gyorsan fejezték be a támadásokat a vendégek, akik a 34. percben már tíz góllal vezettek (13–23), a 40.-ben pedig már kétszer annyi gólnál jártak, mint ellenfelük (15–30).

NB II, Dél-nyugat, 14. forduló

Hévízi SK–Szekszárdi Fekete Gólyák KC 25–44 (11–21)

Hévíz, 50 néző. V.: Borsóné, Gyalog

Szekszárd: Tóth I. – FARKAS A. 6, BOGNÁR Zs. 7, Gulya 3, Kapás 5, KAVECZKI 16 (5), Szentes 4. Csere: Schell, Nagy A. (kapusok), PATAKI 2, Ambrus K. 1. Edző: Bordán Anna

Kiállítások: 6, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 6/4, illetve 6/5.

„Kaveczki Edina visszatérése és remek teljesítménye meghatározta a mérkőzést, Farkas Anita és Bognár Zsanett pedig méltó társnak bizonyult. A kapuban nagyon hullámzó teljesítmények voltak, illetve a nagyon szűk kispad a mérkőzés végét azért meghatározta. Mindenképpen javítanunk kell a felállt fal elleni játékunkon, mert nem tudunk majd mindig ennyi lerohanásgólt szerezni. A serdülőkorú Pataki Nikolett és a másfél év után visszatérő Ambrus Kinga visszafogottabban, de különösebb hiba nélkül kapcsolódtak be a játékba” – értékelte a látottakat Bordán Anna, a szekszárdiak vezetőedzője.

A bajnokság állása