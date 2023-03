A jó kosárlabda képes megmozgatni az embereket még egy nemzeti ünnep délutánján is. A szekszárdi sportcsarnok parkolója kis túlzással úgy nézett ki szerdán 16.50-kor, mintha sorsdöntő Euroliga-mérkőzésre készülne a KSC. Pedig csak egy szimpla felkészülési találkozón látta vendégül Tursics Krisztián Csatáját a Tolna vármegyei székhely kirakatcsapata. Ennek okán nem is volt olyan forró a hangulat odabent a lelátón, s persze a teltházas táblát sem kellett kitenni, de a kilátogató fanatikusok egy helyenként egészen látványos meccsen tapsolhattak, amit aztán a végén vissza is kaptak kedvenceiktől, akik egy csatakiáltással ki is fejezték a drukkerek felé: „Köszönjük, hogy eljöttetek!”

Kilenc név szerepelt csak az eredményjelzőn a hazaiak és nyolc a vendégek oldalán, mutatván, hogy a KSC és a Csata kerete sem teljes a sérülések, betegségek miatt. Az atomosoktól hiányzott, helyesebben melegítőben ott ült azért a padon, de nem volt bevethető Boros Julcsi, Holcz Rebeka és Horváth Dóra sem.