Ha mindenki hadra fogható lenne, akkor is minimális esély mutatkozna arra, hogy akár pontot szerezzen Micskó Márk együttese a jó pár polccal feljebb helyezhető zöld-fehérek ellen. De hiányzik majd Acsádi Petra és Kágyi Kíra a szekszárdiaktól, akik jelenleg az U17-es válogatottal szerepelnek Európa-bajnoki selejtezőtornán Portugáliában (a csütörtöki nyitófordulóban a házigazdától 4–0-ra kaptak ki a mieink).

„Nem vár egyszerű feladat a csapatunkra, de bízom a lányokban. Ahogy a Győr ellen, úgy most is a tisztes helytállás lesz a cél, ami nem azt jelenti, hogy ne akarnánk győzni, de a realitás talaján kell maradnunk. A múlt heti mérkőzéshez képest Acsádi Petra és Kágyi Kíra kiválásával gyengült a keretünk, emiatt kértük a Ferencvárost, személy szerint Vágó Fannyt, hogy halasszuk el a mérkőzést, de ő egy nagyon lekezelő stílusban közölte velem, hogy induljunk inkább az U17-es bajnokságban, ő nem fogja elhalasztani a mérkőzést. Természetesen nincs gond azzal, hogy nem megy bele a halasztásba ellenfelünk, itt a stílussal van a baj és ki kérem magamnak, hogy az óriási munkával felépített női szakosztályunkról bárki is így beszéljen” – nyilatkozta lapunknak Micskó Márk.

A Ferencváros az utolsó 25 (!) bajnoki mérkőzését megnyerte, vereséget legutóbb 2021 szeptemberében szenvedett a Győrtől. Attól a kisalföldi csapattól, mellyel egy hete megmérkőztek a sárga-feketék, és a korábbi 8–0-s, majd 4–0-s vereség után ezúttal 3–0-ra maradtak alul. Hasonló javulásban bíznak ezúttal is a szekszárdiak, akik augusztus végén hazai pályán kaptak ki 7–0-ra az UFC-nevelés Csigi Eszterrel érkező fővárosiaktól.

„Mindent meg fogunk tenni, hogy számunkra sikeresen zárjuk a mérkőzést. Elmondtam a lányoknak, hogy legyen tartása a csapatnak, bárhogyan is alakul a mérkőzés” – fűzte hozzá a sárga-feketék vezetőedzője.

Simple Női Liga NB I, 15. forduló

Ferencváros–Szekszárdi WFC

Budapest, Kocsis Sándor Sportközpont, szombat, 14 óra. Vezeti: Bálint K. (Nyeste, Jávorka)

A bajnokság állása