A szombathelyi Falco KC már biztosan az első, míg a Szolnoki Olajbányász a második helyen zárja majd a 2022/2023-as NB I-es férfibajnokság alapszakaszát. A harmadik és a negyedik helyre két csapat, az Arconic Alba Fehérvár és a Zalakerámia ZTE KK pályázik, mindkét együttes 16-16 győzelemmel áll, az első négyből nagy eséllyel egyikük sem tud kicsúszni. A jelenleg ötödik helyen álló kecskemétiek csak akkor jöhetnének be a negyedik helyre, ha a zalaiak mindkét összecsapásukat elveszítik, miközben a KTE mind a kettőt megnyeri. Erre kicsi az esély (már csak azért is, mert a zalaiak a hétvégén Oroszlányba látogatnak, s az OSE nincs valami jó formában, legutóbbi öt meccsét mind elveszítette), így maradjunk annyiban, hogy a Falco, a Szolnok, a Fehérvár és a Zalaegerszeg szerzi meg az első négy helyet, így náluk lesz majd a pályaelőny a negyeddöntőben.

A KTE viszont már sehogy sem tud kicsúszni a playoffból, mert ha a tizennégy győzelmét be is érik az üldözők, akkor sem tud kialakulni olyan összevetés, amelyikből ők jönnének ki a legrosszabbul. Viszont még lehet halovány esélyük az alföldieknek a négybe kerüléshez, de ez a halovány esély azért ilyen halovány, mert a záró körben 53 (!) pontos különbséggel kellene nyerniük Zalaegerszegen, márpedig erre senki se tegye fel a házát, de még csak öt forintot se! Az Atomerőmű SE a Sopronhoz és a Körmendhez hasonlóan 13-13 győzelemmel áll, s igazából a saját kezében van a sorsa. Amennyiben mindkét találkozóját behúzza Csirke Ferenc együttese, akkor biztosan ott van a nyolc között, de ha csak egyet nyer, akkor is jó esélye van erre. A kilencedik Debrecennek van a legkisebb sansza a playoffra, nekik mind a két találkozójukat nyerniük kell – igaz, nekik van talán a legkönnyebb sorsolásuk, mert sem a Honvéd, sem a Kaposvár nem túl ijesztő idén.

Az 5-9. helyen álló csapatok meccsei az utolsó két fordulóban

Kecskemét (14 győzelem, 10 vereség): Sopron (otthon), Zalaegerszeg (idegenben)

Sopron (13 győzelem, 11 vereség): Kecskemét (idegenben), Nyíregyháza (idegenben)

Atomerőmű SE (13 győzelem, 11 vereség): Szeged (otthon), Körmend (idegenben)

Körmend (13 győzelem, 11 vereség): Szombathely (idegenben), Atomerőmű (otthon)

Debrecen (12 győzelem, 12 vereség): Bp. Honvéd (idegenben), Kaposvár (otthon)

A bajnokságban idén nincs középszakasz, egyből a négy közé jutásért folytatják a csapatok. A szokott kiírás szerint az első helyezett játszik a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal és a negyedik az ötödikkel.