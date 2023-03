Nagy meccset játszott a Paks és a Vasas. Mondjuk kellett Silye Erik és Patrick Iyinbor korai gólja, mert ezt követően olyannyira felspannolta magát a Paks, hogy szinte alig volt momentuma a Vasasnak. Varga Barnabás, az NB I-es gólkirályjelölt alig húsz percnyi játék után szépített, majd sorra jöttek a hazai helyzetek, de Dombó Dávid ihletett formában védett.

Sokkal jobb volt a Paks már az első félidőben is, a másodikban peidg még erre is rá tudtak tenni egy lapáttal a zöldek. Aztán a semmiből jött egy tizenegyes, ami után már-már reménytelen helyzetbe került a Paks, de Bognár György megint nagyot húzott, beküldte a Puskás Akadémia elleni hétvégi bajnokin csereként duplázó Böde Dánielt, s a „Madocsai Messi” gyorsan vissza is hozta egy gólra csapatát. Az újabb azonban nem jött össze, pedig volt esély rá bőven, Varga Barnabás kétszer is nagyon közel került újabb góljához, de a Vasas-kapus eszén nem tudott túljárni.