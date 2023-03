Nagy a tét, amennyiben sikerül legyőzniük a pécsieket Bálint Rékáéknak, marad esélyük arra, hogy beelőzzék a baranyaiakat, s az alapszakasz végén megcsípjék a negyedik helyet. Ehhez azonban nem elég csak a pécsieket felülmúlni, a záró körben a győrieket is két vállra kell fektetni (a pécsieknek pedig még ki kel kapniuk a soproniaktól).

„Látva a riválisok erősítéseit már a szezon elején is azt gondoltam, s ezt most is tartom, hogy már az nagy dolog lenne, ha be tudnánk kerülni a legjobb négy közé – fogalmazott Bálint Réka a KékSzívHang aktuális adásában. – Ha meglenne a negyedik hely, azzal lekerülne egy teher a vállakról, s olyan extra energiákat szabadítana fel, amely messzire repíthetne bennünket. Most kell elővennünk azt a mentalitást, amelyik már oly sokszor kihúzott bennünket a bajból” – tette hozzá Bálint.

A szekszárdiak december elején, idegenben nagy csatát vívtak a PEAC-cal, a végén csupán egy dupla döntött a baranyaiak javára (65–67).

Most egy hárompontos siker és a győriek legyőzése jelenthetné az üdvösséget.

Tippmix Női NB I, a 21. fordulóban

Atomerőmű KSC Szekszárd–NKA Universitas PEAC

Szekszárdi Sportközpont, vasárnap, 18 óra

Vezeti: Tőzsér Dénes, Makrai Márton, Pozsonyi László

Tippmix Női NB I/A, az állás

1. Sopron 20 19 1 1582–1043 0.98

2. Győr 19 17 2 1712–1280 0.95

3. Diósgyőr 20 17 3 1510–1217 0.93

4. NKA PEAC 20 15 5 1513–1358 0.88

5. Szekszárd 20 13 7 1586–1312 0.83

6. Vasas 20 8 12 1347–1415 0.70

7. Csata 20 8 12 1403–1401 0.70

8. ELTE BEAC 20 8 12 1433–1580 0.70

9. TFSE-MTK 20 7 13 1368–1476 0.68

10. BKG-Prima 19 4 15 1192–1493 0.61

11. Cegléd 20 3 17 1350–1650 0.58

12. PINKK 20 0 20 1096–1867 0.50