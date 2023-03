Mint arról beszámoltunk, a Majosi SE 1–1-es döntetlent ért el az MTK Budapest ellen az NB III-as bajnokság hétvégi fordulójában. A Közép csoportban a bennmaradásért harcoló újonc három vereség után szerzett pontot.

„Elismerésem a csapatnak, egy képzett, labdabiztos MTK ellen sikerült pontot szerezni! Szívüket-lelküket kitették a pályára, amivel sikerült rácáfolni a papírformára, ez pedig továbbra is célunk minden összecsapáson! A mérkőzés végén 16 (Kiss Noel) és 18 (Lakatos-Lengyel) éves játékosunk is volt a pályán, erre is büszkék vagyunk! Gratulálok Kiss Noelnek, aki debütált a felnőtt csapatban” – összegzett Kardos Ernő a majosi egyesület FB-oldalán.

A majosiak vasárnap 11 órától a Ferencváros második csapatához látogatnak, a találkozó 11 órakor kezdődik.

A másik két tolnai NB III-as gárda közül a Paksi FC II a listavezető hódmezővásárhelyieket fogadja (11 óra), míg a Szekszárdi UFC a PTE-PEAC vendége lesz (14 óra) a 24. fordulóban, vasárnap.