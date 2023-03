Nem jött össze a bravúr a majosiaknak, akik 1–0-s vereséget szenvedtek a Bp. Honvéd második számú csapatától az NB III-as bajnokság 26. fordulójában. A világoszöldek nem játszottak rosszul, még az ellenfél edzője is megdicsérte őket. Kardos Ernő vezetőedző pedig arra volt nagyon büszke, hogy a fővárosiak visszaálltak ellenük...

...ami a majosiak erejét mutatja!

„Gratulálok a srácoknak a hozzáálláshoz és teljesítményhez – értékelt a majosiak vezetőedzője a közösségi oldalon. – Gyors, lendületes ellenfelünk volt, egy válogatott kapussal kiegészülve. Megleptek minket azzal, hogy visszaálltak ellenünk, ez tulajdonképpen a csapatunk erejét mutatja! Az ellenfél edzője a mérkőzés után meg is jegyezte, hogy szervezett és jó gárdánk van. Támadásban nem voltunk elég élesek, a nagy helyzetek kimaradtak, és kaptunk egy elkerülhető gólt. A játékosok teljesítették amit kértem tőlük, tényleg csak gratulálni tudok, mert erre a mérkőzésre megint csak lehet alapozni. Szakmailag egy ilyen vereség építőbb, mint egy nagyarányú győzelem a megyei élvonalban. A célunk továbbra is a bennmaradás, és meggyőződésem, hogy ez sikerülni is fog” – összegzett Kardos Ernő, a majosiak vezetőedzője.

Emlékeztető, NB III, Közép csoport, 26. forduló

Budapest Honvéd-MFA II–Majosi SE 1–0 (0–0)

Budapest, v.: Vinter (Elek B., Balla)

Gólszerző: Krajcsovics (65.)

A találkozóról részletesebben ebben a cikkünkben írtunk, KATTINTSON IDE!

A majosiak a bajnokság 27. fordulójában, március 26-án, vasárnap igazi alsóházi rangadót játszanak a Szolnoki MÁV otthonában.