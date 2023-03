– Igazgató úr, nem is mond semmit az év eleji igazgatósági futballtornáról?

– Tisztességesen helytálltunk, mást nem tudok mondani – felelte Krausz Márton, az MLSZ Tolna megyei sportigazgatója. – A zalaiakkal közös csapattal indultunk, Kiss Jánossal, a versenybizottság tagjával képviseltük Tolnát. Nem az eredmény volt a fontos, hanem az, hogy az igazgatóságok munkatársai és a társadalmi aktívák találkozhassanak, ismerkedhessenek. Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy a korábbi kiváló futballista, Preisinger Sándor volt szövetségi edző irányította a csapatunkat.

– Kanyarodjunk másfelé: a bajnokságok is igazodnak ahhoz, hogy a parlament vármegyékre keresztelte át a megyéket?

– A Magyar Labdarúgó Szövetség álláspontja az, hogy egyelőre minden maradjon a régiben. Április huszonegyedikén lesz a küldöttközgyűlésünk, akkor változhat a bajnokságok elnevezése. Addig ugyanazon a néven futnak, mint az ősszel, vagyis az AutóCity megyei I. osztály, a megyei II. osztály és a megyei III. osztály helyezéseiért küzdenek a csapatok tavasszal.

– Hétvégén máris útjára indul a labda az AutóCity megyei I. osztályban. Felkészültek a bajnoki folytatásra?

– Azt gondolom, hogy mindent előkészítettünk, a többi a csapatokon múlik. Voltam pályabejáráson, ez alapján mondhatom, hogy mindenki készen áll a rajtra. Sajnos egy csapattal kevesebb fog küzdeni a pontokért, a Szekszárdi UFC gazdasági okokra hivatkozva visszaléptette második számú együttesét. Így minden fordulóban két csapat szabadnapos lesz. Annyi a változás az őszhöz képest, de ezt már önök is megírták, hogy a Bátaszék SE pályafelújítás miatt tavasszal Mórágyon játssza majd a hazai találkozóit.

– A szekszárdiak visszalépéséről szóló írásunk után többen felvetették, hogy érdemes lett volna új sorsolást készíteni a tavaszi folytatásra, hogy ne legyenek szabadnaposak.

– Ennek nincs realitása, már csak azért sem, mert az NB III-as osztályozók miatt minden egyes megyében május 27-én, egyszerre kell befejeződniük a megye egyes küzdelmeknek. Az első tavaszi fordulóban nem lesz szabadnapos, de aztán az összes többiben két csapat is pihenni fog. Persze arra van lehetőség, hogy a két szabadnapos előrehozott mérkőzésként lejátssza az egymás elleni találkozóját.

– Az alsóbb osztályokban mi a helyzet? Nekik sincs sok pihenőjük már, két hét múlva ott is pontokért megy a játék.

– Sajnos a megyei II. osztályban is lett egy visszalépőnk, a Dunakömlődi SE hétfőn este jelezte, hogy gazdasági okok miatt visszalépteti a felnőtt és az ifjúsági csapatát a bajnokságtól. A kömlődiek ellenfelei minden fordulóban szabadnaposak lesznek, az első fordulóban az alapból szabadnapos nagymányokiak mellett a madocsaiak is pihennek majd. A mezőny itt már eleve páratlan volt, így az első vonalhoz hasonlóan ebben az osztályban is két csapat lesz szabadnapos hétvégenként. A megye kettőben március 11–12-én indul útjára a labda.

– És a megye háromban? Csak nehogy azt mondja, hogy az alsóbb osztályokban is lesznek visszalépők!

– Egyelőre nem tudunk róla, jelen állás szerint a Keleti és a Nyugati csoportban is ugyanannyi csapat szerepel majd, mint amennyi ősszel játszott. Keleten szintén március 11–12-én köszönt be a tavasz, míg Nyugaton március 25–26-án játsszák az idei első fordulót. Ezekben az osztályokban már zajlanak az elmaradt meccsek pótlásai. Keleten a Nagydorog–Gyapa találkozót a hétvégén lejátszották, a Pálfa pedig játék nélkül kapja meg a három pontot, miután a Pusztahencse nem utazott el a találkozóra. A mostani hétvégén pótolják a Németkér–Kajdacs, a Nagydorog–Izmény és a Pálfa–Gerjen találkozókat. Nyugaton egy bajnokit kell pótolni, a Regöly–Nak összecsapást két hét múlva játsszák le.

