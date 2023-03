Azt, hogy az elmúlt két évben mennyire megkedvelték a versenyzők a Kajdacs Nagydíjat, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy kétszáztíz versenyző is nyeregbe pattant. Az, hogy a verseny a 2023. évi Amatőr Országúti Magyar Bajnokság futama is volt, csak fokozta az érdeklődést. De nemcsak magyarok álltak rajthoz, jöttek szerbek, románok és olaszok is. Az időjárás is kegyes volt a szervezőkhöz, az első futamok még nedves aszfalton indultak el a reggeli esőzés miatt, de folyamatosan száradt az út és a verseny további része már esőmentesen zajlott.

A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke Steig Gábor a TEOL.hu érdeklődésére elmondta, az indulók visszajelzése rendkívül pozitív, mert tökéletes aszfalton versenyezhettek, megfelelő versenytávval és igen népes mezőnnyel, hiszen az Elit futamban 110 fő indult. Mindennek köszönhetően kimagasló versenyátlagok jöttek ki. Az pedig külön szerencsés, hogy a versenyen csak egy-két apró bukás volt, de mindenki tudta folytatni a versenyt.

Érdekességként megemlítette, hogy olyan versenyzők nem tudtak felállni a dobogó legfelső fokára, akik korábban már megfordultak UCI kategóriás versenyen – ez is az Elit mezőny rangját mutatja. A saját versenyzőiket illetően azt mondta: Topán Máté (11. hely) és Kovács Krisztián (15. hely) teljesítményével azért lehetnek elégedettek, hiszen az ő mezőnyükben a győztes 43,6 km/h átlagot tekert. Az utánpótlás eredményeknél Szabó Máté 3. helyét reménykeltőnek nevezte, míg Kiss Zsombor 7. helyezése kapcsán azt mondta, a pillanatnyi formáját tekintve elfogadható.

A Szekszárdi Kerékpáros SE következő rendezvénye a május 1-jei IX. Szekszárd GP, ami az Országúti Ligakupa első fordulója lesz. Ez a sorozat kizárólag az igazolt versenyzőknek lett létrehozva, a bajnoki cím sorsa hat futam eredményei alapján alakul ki.