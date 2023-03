Egy boldog és egy csalódott együttes találkozik szombaton a Fehérvári úton, ahol a MOL Magyar Kupa elődöntőjébe jutó Zalaegerszeg vendégeskedik a kiírástól szerdán hazai pályán búcsúzó atomvárosiaknál (az elődöntőben majd Budafok–Vasas és ZTE–Puskás Akadémia mérkőzéseket rendeznek).

Bognár György visszatérése eddig felemásra sikerült Pakson, a bajnokságban előbb hazai pályán 2–0-ra kikapott csapatával a Mezőkövesdtől, majd Felcsúton hátrányból fordítva nyert 4–1-re, a kupában viszont a Vasas bizonyult jobbnak ugyancsak az atomvárosban (2–3).

Várat még tehát magára a második Bognár-éra első hazai győzelme, ami a kiegyenesedni látszó zalaiak ellen lehetne meg.

Csakhogy Ricardo Moniz együttese kikeveredni látszik abból a gödörből, amibe a tavaszi rajtnál beleesett. A kék-fehérek, ide értve az utolsó őszi mérkőzést is, 485 percig nem találtak be az ellenfelek hálójába (ez három gól nélküli döntetlent és két vereséget jelentett), a széria egy hete a Fehérvár elleni 2–1-es bajnoki siker alkalmával tört meg, amit a mezőkövesdi 4–1-es kupasiker követett.

Az egerszegiek formahanyatlásában játszik közre az is, hogy amerikai csatáruk, Eduvie Ikoba a hat tavaszi bajnoki egyikén sem talált be, kedden Mezőkövesden viszont ismét a góllövő cipőjét vette fel. Paksi vetélytársa, Varga Barnabás viszont nem állt le a termeléssel, Felcsúton kétszer, a Vasas ellen egyszer volt eredményes, így akár kettejük külön párbajáról is szólhat a találkozó.

A másik szálon Ricardo Moniz és az NB III-as keretből reaktivált Böde Dániel közös múltja fut. A 433. élvonalbeli mérkőzésére készülő csatár a 2012/2013-as szezonban a holland szakember játékosa volt a Ferencvárosnál, együtt nyertek Ligakupát, majd a gyenge szereplés miatt az edzőnek a következő év közepén távoznia kellett. Böde viszont maradt, a többi pedig már történelem.

A csapat örökmérlege kiegyenlített nyolc ZTE- és hét PFC-siker mellett hét döntetlen született. Ősszel Zalaegerszegen a hazaiak 3–0-ra nyertek a még Waltner Róbert dirigálta paksiak ellen.

OTP Bank Liga, 22. forduló

Paksi FC–ZTE FC

Paks, szombat, 17.45 óra (Tv: M4 Sport)

OTP Bank Liga, az állás

1. Ferencváros 21 15 4 2 45–16 49

2. Kecskemét 21 7 12 2 30–22 33

3. Kisvárda 21 8 8 5 34–35 32

4. Debrecen 21 8 6 7 36–33 30

5. Puskás AFC 21 7 9 5 26–25 30

6. Zalaegerszeg 21 7 6 8 27–24 27

7. Mezőkövesd 21 7 6 8 23–27 27

8. Paks 21 7 5 9 35–36 26

9. Újpest FC 21 6 5 10 26–27 23

10. Fehérvár 21 5 6 10 25–31 21

11. Bp. Honvéd 21 4 7 10 22–35 19

12. Vasas 21 3 10 8 16–24 19