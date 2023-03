„Béla bácsi, mert mindenki így hívta, Oroszlányban született, és, mint Pakson oly sokakat, őt is az atomerőmű vonzotta városunkba. Munkája mellett már a kezdetektől a sportélet felvirágoztatásának szentelte szabadidejét, valamint anyagilag is jelentősen támogatta a sportot. Mivel szülővárosában Ő maga is bokszolt, nem véletlen, hogy Pakson is az ökölvívással foglalkozott elsőként. A nyolcvanas évek elejétől a PSE ökölvívó-szakosztályának a vezetője volt, és a bokszolók aranycsapata is az Ő nevéhez kapcsolódik, azonban már ekkor törődött a labdarúgással is. Kispályás tornákat szervezett különböző korú utánpótláscsapatok részére, innen pedig egyenes út vezetett a PSE labdarúgó-szakosztályának élére. Vitathatatlan szerepe volt abban, hogy városunknak jelenleg is NBI-es csapata van. Több évtizedes munkája folyamán rengeteg kapcsolatot épített ki, mindenki tisztelte és szerette. Ő volt az, aki soha senkinek nem mondott nemet. Bárki fordulhatott hozzá a problémájával, mindenkinek segített. Béla bácsinak mindene volt a sport!” – írta emlékezésében a Paksi FC hivatalos honlapja.

Haraszti Zsolt ügyvezető (balról), Péter Norbert, Hahn János, Éger László, Szabó János és Karszt József vitt koszorút Lazók Albert sírjára

„Klubunk minden év márciusában Lazók Albert Vándordíj elismeréssel díjazza az év utánpótlás-labdarúgóját, tisztelegve ezzel egykori vezetőnk nagysága előtt. Ahogy minden esztendőben ilyenkor, klubunk vezetői és ikonikus helyi játékosai idén március 17-én is meglátogatták Lazók Albert sírját, melyre friss koszorút is vittek” – számol be a történésekről a klubhonlap.