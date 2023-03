A szokásosnál is később kellett bemutatkoznia az üzbég fővárosban az Atomerőmű SE 52 kilós dzsúdósának, aki első kiemeltként a nyitófordulóban pihenhetett, s miután kazah ellenfele a csütörtöki sorsolás után visszalépett a tornától, a második kört is kihagyta. Ez az incidens nem zavarta meg Pupp Rékát, aki magabiztosan versenyzett a világranglistán 28. helyen álló Joana Diogo ellen. A portugálon két vazarit is végrehajtott, így bejutott a negyeddöntőben. A legjobb nyolc között a japánok második számú versenyzője, Shishime Aj vár a paksira.

A taskenti Grand Slamen is 1000 pont jár az aranyéremért, 700 a döntős szereplésért és 500 a harmadik helyért. Ha Pupp Réka dobogón végez, megelőzi a világranglistán második Distria Krasniqit. A helyosztós mérkőzéseket 13 órától a Sport1 TV élőben közvetíti.