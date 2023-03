Egy arany, két ezüst és két bronz az Atomerőmű KSC Szekszárd eddigi Magyar Kupa-mérlege. Amióta Djokics Zseljko betette a lábát Szekszárdra, ötször jutott be csapatával a legjobb négy közé a kupában, s a 2017/2018-as idényben egészen a végső győzelemig menetelt lányaival.

A soproniak otthonában kivívott 66–64-es győzelem máig a klubtörténet legfényesebb medáliája, de szépen csillog a két ezüst (2019-ben a Sopron 81–72-re, 2020-ban szintén a Sopron 54–42-re győzött), és a két bronz (2021-ben 70–64-re, 2022-ben 71–64-re verték meg a PEAC-ot a szekszárdiak) is.

Idén nem jött össze a négybe kerülés, mert a negyeddöntőben a soproniak megállították a kék-fehéreket.

„Így, hogy mi nem vagyunk érdekeltek, annyira nem is analizáltuk a résztvevőket – mondta Djokics Zseljko, akit újvidéki pihenőjéről Magyarország felé tartva értünk el telefonon. – Ettől függetlenül azt mondom, hogy mindkét elődöntő érdekes meccset hoz majd. A soproniak most játszottak a bajnokságban a győriekkel, és verték meg őket idegenben tíz ponttal. Nagy kérdés, hogy utóbbiakban mennyire lesz még benne a meccsnek az emléke. A Diósgyőr és a PEAC mindkét bajnokija egylabdás volt, úgy tűnik, hogy a a pécsieknek fekszik a DVTK játéka. A papírforma alapján úgy gondolom, hogy a Sopron és a Diósgyőr vívja majd a döntőt, s a hazai pálya előnyét kihasználva a soproniak ki is vívják a kupagyőzelmet” – összegzett a KSC vezetőedzője.

A Sopron Basket a 11. elsőségét gyűjtheti be a sorozatban, ahol ugyan a 2022-es finálét 78–75-re elveszítette a DVTK-val szemben, de az azt megelőző három kiírásban egyaránt az első helyen végzett.

Az MK-ban idén már nincs nyolcas döntő, a negyeddöntőket – melyekre eddig a nyolcas döntő első napján került sor –már februárban lebonyolították a jobb helyezést elérő csapatok pályaválasztó jogával, és csak a négy továbbjutó lép pályára a Novomatic Arénában.

A csütörtöki elődöntőben az Euroliga-győztes és magyar bajnok házigazdák a Győrrel, míg a címvédő DVTK a PEAC-cal száll majd szembe.

Killik László Magyar Kupa

A program, csütörtök: NKA Universitas PEAC–DVTK-Hun-Therm 17.45 óra, Sopron Basket–SERCO UNI Győr 20.45 óra.

Péntek, bronzmérkőzés: 17 óra. Döntő: 20 óra.