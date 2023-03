– Korábban Barics Peti és most a Bálint mellett is szakmai vezető voltam, így kézenfekvő volt, hogy én veszem át az edzések irányítását – mondta a TEOL.hu megkeresésére Farsang János, aki kihangsúlyozta, hogy hatalmas motivációt érez magában. – Új impulzusok kellenek a csapatnak, új szemléletre van szükség, meg kell újulnunk és meg is fogunk. Már vasárnap Kakasdon is azt várom, hogy nagyon jó teljesítménnyel rukkoljunk elő. A srácok nagyon örültek, hogy Rompit kértem fel segítőmnek, mindketten azon fogunk dolgozni, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el a szezon végére – tette hozzá Farsang János, akinek ez a második edzői szerepvállalása.

A 2008/2009-es idényben ezüstérmes, a 2009/2010-es idényben aranyérmes lett a Bölcskei SE-vel, amelyet aztán a 2010/2011-es idényben az NB III-ban is irányított (amíg Buzás Attila át nem vette tőle az edzői posztot).

– Azt gondolom, hogy nyáron voltunk a csúcson, akkor szerepeltünk a Magyar Kupában, ahol az NB II-es Budafokkal is játszhattunk. Jöttek az eredmények, és talán egy kicsit el is kényelmesedett a csapat. Jóllakottá vált a társaság, az akkor látott lendületes, agresszív játék a folytatásban már hiányzott. Még a téli szünetben is bíztunk benne, hogy lesz változás, de az első két tavaszi meccs elvesztése után a vezetőségünk a váltás mellett döntött – fogalmazott Farsang János.

Hazai pályán a két éllovas

Saját közönsége előtt gyűjtheti a pontokat a két éllovas, a tabellát jobb gólkülönbségének köszönhetően vezető Bonyhád VLC és a FC Dunaföldvár. Előzetesen talán utóbbinak lesz könnyebb dolga, bár a bölcskeieket 3–1-re legyőző Tevelt egy kézlegyintéssel nem lehet elrendezni. Ettől függetlenül nagy meglepetés lenne, ha nem tudna nyeri hazai pályán a Földvár, amely idegenben is sima, 3–0-s győzelmet aratott.

A bonyhádiaknak oda kell figyelniük a bátaszékiekre, akik az első körben Bölcskén nyertek 2–1-re, s vendégként mindig veszélyesen kontráznak. A bonyhádiak ősszel 3–1-es sikert ünnepelhettek Bátaszéken, s ha szeretnék megőrizni első helyüket, ezúttal sem hibázhatnak.

AutóCity megyei I. osztály, 17. fordulóban. Március 18., szombat: FC Dunaföldvár–Tevel Medosz SE 14 óra. Március 19., vasárnap: Bonyhád VLC–Bátaszék SE 15 óra, Kakasd SE–Bölcskei SE 15 óra. A Tamási 2009 FC és a Dombóvár FC a hétvégi fordulóban szabadnapos lesz.

AutóCity megyei I. osztály, az állás

1. Bonyhád 12 9 2 1 35–10 29

2. Dunaföldvár 12 9 2 1 38–15 29

3. Dombóvár 14 7 2 5 35–14 23

4. Bátaszék 13 7 1 5 32–22 22

5. Bölcske 12 4 3 5 32–21 15

6. Tevel 12 4 2 6 21–29 14

7. Kakasd 12 3 0 9 21–42 9

8. Tamási 13 0 2 11 10–71 2

A Szekszárdi UFC II visszalépett.