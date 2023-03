Tizennegyedik alkalommal adta át a Paksi FC a Lazók Albert-díjat, amellyel az utánpótlásban legjobb teljesítményt nyújtó futballistát ismerik el. A 19 éves Vas Gábor egymás után a második évben vehette át az elismerést Lazók Norberttől, a néhai Lazók Albert fiától.

„Vas a tavalyi évben nemhogy megismételte az egy évvel korábbi kiugró produktumát, bőven rá is tett egy lapáttal. Tavaly ilyenkor NB III-as meghatározó szerepvállalásáról írtunk, valamint jeleztük, egyre többször találkozhatunk nevével első osztályú csapatunk keretében is. Mára már senki sem lepődik meg nevén, ha azt NBI-es gárdánk kezdőjében látja, sőt, konstans jó teljesítménye mellett megannyiszor bizonyította, több poszton is megállja a helyét a honi labdarúgás legmagasabb osztályában. Három U19-es válogatottság után immáron az U21-et ostromolja. Mint korábban írtuk, a márciusi összetartáson is jelenése volt, viszont sajnos egy kisebb sérülés miatt az ottani bemutatkozással még várnia kell” – áll a Paksi FC honlapján olvasható bejegyzésben.

Természetesen ez újfent egy fantasztikus érzés, köszönöm, hogy ismét rám gondoltak a díjazók. Úgy érzem, ez egy remek visszacsatolása annak, jó úton haladok. Sokat fordult velem a világ az elmúlt évben. Már alig játszom NB III-ban, viszont hála Istennek egyre többször bizonyíthatok és jön ki jól a lépés az NBI-ben. További rengeteg alázatra és különmunkára lesz még szükségem, hogy ezt az előremutató irányt fenntartsam, megtartsam

– nyilatkozta Vas Gábor.



Az eddigi díjazottak: Pokorni Péter 2007, Fiola Attila 2008, Haraszti Zsolt 2009, Szalontai Tibor 2010, Lakatos Gergő 2011, Szekszárdi Tamás 2012, Steinbach Máté 2013, Bor Dávid 2014, Nagy Ádám 2015, Hanol Milán 2016, Szendrei Ákos 2017, Kovács Flórián 2018, Vas Gábor 2021, 2022.