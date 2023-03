Nem a legjobb előjelekkel kelt útra a messzi Tiszaújvárosba Jan Pavlík együttese, melyből az influenzás Baki Sándor, Frank Áron, Pajor Dávid és a továbbra is sérült Szalai Milán is hiányzott, ahogy Géringer Gergő sem tudott a csapat hasznára lenni. Aztán a mérkőzés 16. percében Csizmadia Attilát is elveszítették a bonyhádiak, rá nem sokkal Pupp Bence is kidőlt, így annak az esélye is elszállt, hogy egyáltalán szoros meccset tudjanak vívni vendéglátóikkal.

Igaz, addigra már tetemes hátrányt szedtek össze a völgységiek, akik még az első negyedben beleszaladtak egy 0–17-es sorozatba, s ez végül megpecsételte a sorsukat. Pupp kiválásánál már 46–22-t mutatott az eredményjelzőtábla, a különbség pedig egyre nőtt. A csúcspontot a borsodiak legjobb pontátlagát hozó Jordan Ismael Santiago büntetői jelentették az utolsó negyedben (85–40). Amit pozitívumként lehet kiemelni, hogy az amerikai irányítót 12 ponton tudták tartani a völgységiek, akiknél 7 ponttal és 3 lepattanóval bemutatkozhatott a 2005-ös születésű Imre Milán.

„Mi ismét – de már szokásos módon – nehéz helyzetben voltunk, mert tíz játékossal érkeztünk, és ebből egy nem játszott, egy másik kiszállt az első félidőben, a harmadik a szünetben, úgyhogy hét emberrel fejeztük be a mérkőzést. Közülük többen tizenöt-húsz percet játszottak már az U20-ban is. Nagyon pozitív viszont az, hogy ezek az átlagban tizenhét éves fiúk ilyen csapatok ellen így tudnak játszani. Az én tanítványaim számára csakis pozitív hozadéka lehet ennek a meccsnek. Rajtuk múlik, hogy mit fognak kezdeni ezzel a tapasztalattal, mi továbbra is biztosítjuk számukra a fejlődési lehetőséget, és bízunk benne, hogy páran eljutnak a legmagasabb szintre is” – fogalmazott Jan Pavlík, a bonyhádiak edzője.

A völgységiek kilencedik nekifutásra sem tudták megszerezni első idegenbeli sikerüket a bajnokságban, erre legközelebb március 17-én Győrben van lehetőségük. Előtte viszont jövő héten vasárnap a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát látja vendégül a bajnokság utolsó előtti helyezettje.

NB I/B, Zöld csoport, 22. forduló

Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK–Atomerőmű KSE Bonyhád 102–65 (28–13, 30–15, 25–12, 19–25)

Tiszaújváros, Hervay, Sentényi, Marton

Tiszaújváros: JORDAN 12, KISS K. 17/9, BÁN T. 17/6, Kovács Z. 4, Okoh 6. Csere: HABEL 13, LAKATOS P. 10, Asszú 4, Gaál B. 7/6, Sándor B. 9/3, Taskó, Molnár B. 3/3.

Bonyhád: Pupp 2, HEIMANN 15/6, KÉKESI 14/3, TÖMÖSVÁRY 13, Csizmadia. Csere: Sáfrán 2, Arnold B. 8, Pavlík B. 4/3, Imre M. 7/3.