Mikor, ha nem most? – tettük fel beharangozónkban a kérdést. Kardos Ernő együttese legutóbb szeptember végén gyűjtötték be a három bajnoki pontot, s akkor még arról írtunk, hogy a Majos volt az elmúlt évek legjobban rajtolói tolnai csapat az NB III-ban. Azóta négy döntetlen és kilenc vereség rondított bele a mérlege, ez sikerült most megszakítaniuk a télen legjobbjait veszítő Dunaújváros ellen.

NB III, Közép csoport, 25. forduló

Majosi SE–Dunaújváros 1–0 (0–0)

Bonyhád-Majos, v.: Maml (Kulcsár D., Végh M.)

Majos: Vukman – Széles (Rituper, 77.), Pál A., Bányai, Kugli – Lizák P. (Lakatos-Lengyel, 65.), Budai I., Keczeli – Hock (Ledneczki, 91.), Petrovics (Nagy N., 77.), Sajnovics. Edző: Kardos Ernő

Dunaújváros: Molnár L. – Németh K., Leidl, Stampfel, Székely B., Marlen (Gál B., 85.), Szepessy, Hegedűs K., Perjési, Ferenczy, Tóth Á. Edző: Dobos Barnabás

Gólszerző: Sajnovics (81.)