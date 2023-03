Javuló formát mutat tavasszal a Szekszárd, ami nemcsak a mutatott játékban, de szerencsére eredményességben is mérhető. A sárga-feketék augusztus végén 8–0-ra kaptak ki az előző szezonban bajnoki döntőt játszó Győrtől, alig egy hónapja pedig ennek már csak a felét kapták szintén idegenben a Magyar Kupa-címvédőtől (0–4).

Micskó Márk együttese ugyan az előző fordulóban fontos három pontot szerzett a Kelen otthonában, a kisalföldiek ellen így is csak a tisztes helytállás lehetett a célja. Az előzetes tervet megvalósították Kiss Gabrielláék, akik jól tömörültek a kapujuk előtt, kevés lehetőséget kínálva ellenfelüknek. Az ukrán Tamila Himics kétszer, a jamaikai válogatott Tiffany Cameron egyszer villant, ez pedig elég volt a győriek sikeréhez.

„Büszke vagyok a lányokra, egy nagyon erős Győr volt az ellenfelünk, melynek egyre jobban megnehezítjük a dolgát – kezdte értékelését Micskó Márk. – A két csapat teljesen más polcon helyezkedik el, de tettük a dolgunkat, nem adtuk meg magunkat. Az utolsó tizenöt percben szerkezetet váltottunk, szerettünk volna gólt szerezni. Erre meg is volt a lehetőségünk, de a szerencse elpártolt tőlünk. Vannak még hibák bőven, de azon dolgozunk, hogy ezeket minimalizálni tudjuk. Látszik a csapaton a fejlődés nyár óta, többek között ebben is sokat léptünk előre. Ha így tudtunk volna nekimenni a nyárnak, ahogy most nézünk ki, nem lennének kiesési gondjaink. Keményen dolgozunk tovább, hogy a bajnokság végére elérjük céljainkat.”

A szekszárdiak szombaton a címvédő és listavezető Ferencváros vendégei lesznek, azonban két kulcsjátékosukra, az U17-es válogatottal Európa-bajnokságon szereplő Acsádi Petrára és Kágyi Kírára nem számíthatnak a sárga-feketék.