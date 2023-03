Hiába vezetett Angyalföldön bő negyedórával a vége előtt 3–0-ra, a végén szorossá tette a sereghajtó Vasas a találkozót. Emiatt sem volt teljes mértékben elégedett a kilencven perccel Bognár György.

„A játékkal az egész mérkőzésen nem voltam kibékülve, ugyanakkor a labdaszerzésekkel, a felfogással, a hozzáállással maximálisan. Hiába volt sok labdánk, minőségileg nem tudtunk mit kezdeni velük. Fontos volt ez a győzelem, mert vannak céljaink. Csak a bajnokságra kell már koncentrálnunk, minél előrébb szeretnénk végezni, de ebből a meccsből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni. Most jó helyen állunk a tabellán, és ha a következő találkozóink is így sikerülnek, szép szezonunk lehet – értékelte a találkozót Bognár György, aki két cseréjét is megindokolta. – Kétgólos előnynél a sárga lapja miatt hoztam le Papp Kristófot. Nagyon jól játszott, korán cseréltem, e tekintetben hibáztam. Azt éreztem, olyan területeink nyílnak, amiben Haraszti Zsolték fel tudják szedni a labdákat, és további gólokat szerzünk. A középpályánk azonban átjáróház lett, ami nem nézett ki jól. Hahn János jól játszott, kényszerből kellett cserélnem a szünetben, kisebb izomsérülése lett, nem akartam kockáztatni.”

Hogy végül nem tudott pontot menteni a házigazda, köszönhető Böde Dánielnek is, aki a félidőben éppen Hahnt váltva duplázni tudott.

„Kicsit saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzés végét, pedig 3–0 után még mondtam is, figyeljünk oda, nehogy felhozzuk őket. Jól letámadtuk a Vasas, csak két szituációban nem figyeltünk oda, a lényeg azonban, hogy elhoztuk a három pontot. Minden pályán töltött percet élvezek, és különmunkával készülök a meccsekre. A munkának megvan a gyümölcse” – fogalmazott a paksi támadó, aki a Pancho Aréna (4–1) után az Illovszky Rudolf Stadionban is duplázni tudott a szezonban, s már négy gólnál tart.

A Vasas–Paks mérkőzésről >>> BŐVEBBEN ITT ÍRTUNK

OTP Bank Liga, 24. forduló

Vasas FC–Paksi FC 2–3 (0–1)

Illovszky Rudolf Stadion, 1595 néző. Vezette: Bognár T. (Huszár, Szécsényi)

Gólszerző: Holender (80.), Berecz (90.), illetve Böde (55., 73.), Hahn (24.)