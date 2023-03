Még csak két forduló telt el az AutóCity megyei I. osztály tavaszi szezonjából, de máris itt az első edzőcsere. A Bölcskei SE vezetése a mai napon megköszönte az együttes eddigi vezetőedzője, Miskovicz Bálint munkáját. Helyére pedig azt a Farsang Jánost nevezték ki, akivel egyszer már nyert bajnoki címet a bölcskei futballcsapat.

Miskovicz Bálint tavaly januárban tért vissza Bölcskére, ahol egy évtizeddel korábba már dolgozott. Vezetésével a klub megnyerte a Tolna Megyei Kupa döntőjét, a fináléban a Bonyhád VLC-t győzték le 2–0-ra. A Magyar Kupa országos főtábláján – ahová hét év elteltével jutott fel a gárda – pedig bravúros eredményekkel menetelt, s a 32 közé kerülésért az NB II-es Budafoki MTE-vel szemben esett ki – TUDÓSÍTÁSUNK ITT!

A 2022/2023-as idényben nem úgy szerepelt a Bölcskei SE, ahogy azt a vezetőség és a szimpatizánsok a csapattól elvárták, a gárda az élcsapatoktól alaposan leszakadva csak ötödik a tabellán, a tavaszi két meccsét hazai pályán a Bátaszék SE-vel (1–2), majd pedig a Tevel Medosz SE (1–3) otthonában elveszítette. Miskovicz Bálinttal együtt Kiss Norbert kapusedző is távozik Bölcskéről.

Farsang János munkáját az a Rompos József segíti, aki a csapat játékosa is marad. Az új stáb most vasárnap 15 órától a Kakasd SE otthonában mutatkozik be a bölcskei kispadon.

Érdekesség, hogy a tavaly nyári szavazásunkon olvasóink többsége a Bölcskei SE bajnoki címére szavazott – CIKKÜNK ITT!