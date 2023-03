Ha valakivel nem szívesen találkozik idén a Tolna-Mözs, az éppen a csepeliek, akik megszorongatták ellenfelüket a Magyar Kupa negyeddöntőjében (otthon 1–0-ra, idegenben 2–1-re nyert Reveland Zoltán csapata), a bajnokságban pedig egyszer már legyőzték nevesebb riválisukat.

Hasonlóan kezdték a mérkőzést a tolnaiak, mint tették azt a TFSE ellen (2–3), de ezúttal a december után ismét eredményes Krascsenics Petra duplájával szereztek gyorsan kétgólos vezetést. Újabb hazai találatokkal gyorsan eldőlhetett volna a mérkőzés, de a szó szerinti üreskapus helyezetek is kihagyták. A hajrában a semmiből szépített a Csepel, mely ezen belelkesedve visszajött a meccsbe, s „Murphy törvénye” alapján egy megpattanó lövéssel 1:40 perccel a vége előtt egyenlített. A végén még hatodik szabálytalanság miatt tízmétereshez jutott a Tolna, de a büntető kimaradt, így újabb fontos pontokat hagyott veszni az alapszakasz harmadik helyét megőrizni vágyó egylet.

„Amíg nem tudjuk lezárni a mérkőzést, rárúgni a harmadik, negyedik gólt, addig izgulni kell. Ahogy legutóbb is fogalmaztam, olyan passzban vagyunk, amikor a szerencse sem mellettünk áll. Azon felül, hogy kihagytuk a kihagyhatatlant is, nem tudom elmarasztalni a játékosaimat, mert akartak, küzdöttek, de egyszerűen be vagyunk oltva gólok ellen” – fogalmazott Reveland Zoltán.

A válogatott e heti összetartása és a jövő heti debreceni Európa-bajnokság miatt szünetel a bajnokság, legközelebb március 26-án a Budaörsöt fogadja a Tolna-Mözs. Az a találkozó akár az alapszakasz harmadik helyét is eldöntheti.

NB I, alapszakasz, 19. forduló

2F-BAU Tolna-Mözs–Csepel FC USE 2–2 (2–0)

Tolna, v.: Szabó P. (Domokos L., Rácz Z.)

Tolna-Mözs: Deczki – Bajcsy, Krascsenics P., Kiss G., Nagy N. Csere: Sereg, Sajabó, Tancsa, Hatala. Edző: Reveland Zoltán

Csepel: Pityó – Király L., Mesterházi, Simoncini, Harsányi. Csere: Fekete E., Monyók, Gula, Németh A., Kókai, Helly, Malinovszky. Edző: Kincses Ernő

Gólszerzők: Krascsenics P. (7., 9.), illetve Fekete E. (36.), Monyók (39.)

A bajnokság állása