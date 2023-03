A majosiak nagyon régen ízelhették meg a sikert, legutóbb tavaly szeptember 25-én örülhettek, akkor a kecskemétiek második sorát győzték le 1–0-ra.

Az azóta eltelt tizenkét fordulóban négy döntetlen mellett nyolc alkalommal vesztesen hagyta el a pályát Kardos Ernő vezetőedző gárdája.

„Elismerésem a csapatnak, egy képzett, labdabiztos MTK ellen sikerült pontot szerezni! – összegzett Kardos Ernő a majosi egyesület közösségi oldalán. – Szívüket-lelküket kitették a pályára a srácok, amivel sikerült rácáfolni a papírformára, ez pedig továbbra is célunk minden összecsapáson! A mérkőzés végén 16 (Kiss Noel) és 18 (Lakatos-Lengyel) éves játékosunk is volt a pályán, erre is büszkék vagyunk! Gratulálok Kiss Noelnek, aki debütált a felnőttcsapatban” – tette hozzá.

A majosiak az idény egyik legemlékezetesebb győzelmét jegyezték a Ferencváros II ellen, amelyet augusztusban 2–1-re vertek Petrovics Tamás és Széles Bence góljaival – RÉSZLETEK ITT!

Egy hasonló bravúros eredmény most is nagyon kellene a majosiaknak – a nagy kérdés, hogy az első csapat keretéből mennyien játszanak majd vissza, mert általában így borulnak az erőviszonyok.

A másik két tolnai NB III-as gárda közül a Paksi FC II a listavezető hódmezővásárhelyieket fogadja (11 óra), míg a Szekszárdi UFC a gyenge kezdés után belendülő PTE-PEAC vendége lesz (14 óra) a 24. fordulóban, vasárnap.

NB III, Közép csoport, az állás

1. Hódmezővásárhely 21 16 3 2 46–18 51

2. Iváncsa 20 16 1 3 52–19 49

3. ESMTK 20 12 5 3 36–14 41

4. Dunaújváros 21 12 3 6 47–25 39

5. Újpest FC II 21 11 2 8 28–32 35

6. MTK Bp. II 21 10 4 7 44–24 34

7. Paksi FC II 21 8 8 5 40–31 32

8. Bp. Honvéd II 21 9 4 8 31–34 31

9. PTE-PEAC 21 9 3 9 31–24 30

10. Szekszárd 20 9 3 8 25–22 30

11. Monor 21 7 2 12 28–33 23

12. Ferencváros II 21 6 4 11 31–35 22

13. Dabas 20 6 4 10 17–32 22

14. Majos 21 5 6 10 18–33 21

15. Cegléd 21 6 2 13 24–48 20

16. Kecskemét II 21 5 3 13 23–43 18

17. Szolnok 20 4 5 11 22–41 17

18. Bánk-Dalnoki 20 4 0 16 13–48 12

A Balassagyarmat és a Makó visszalépett.