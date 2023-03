Igalmas napokat él meg az AutóCity megyei I. osztályban szereplő Bölcskei SE. Az együttesnél két hete edzőt cseréltek, Miskovicz Bálintot Farsang János váltotta. A régi-új tréner Kakasdon debütált egy 2–2-es döntetlennel, aztán pedig 2–1-es vereséget szenvedett csapatával hazai pályán az FC Dunaföldvártól.

Egy rendkívül izgalmas meccset játszott a két szomszédvár, amelyen a látogatóknak és a hazaiaknak is voltak jobb periódusaik. A döntetlenre rászolgáltak volna a nagyot küzdő bölcskeiek, de a végén megvillant a földváriak klasszisa, Havasi Dániel, aki eldöntötte a pontok sorsát.

Eléggé paprikás hangulatban ért véget a találkozó, amelynek végén volt egy kis szurkolói dobálózás és egy kis csetepaté a játékoskijáróban. A hazaiak szélsőjét, Süvöltős Adriánt a kispadról állították ki piros lappal, ő két meccses eltiltást kapott. Rá tehát nem számíthat Farsang János a Bonyhád VLC elleni szombati rangadón.

A többiek viszont ott lesznek a pályán, s arra készülnek, hogy a BVLC dolgát is megnehezítsék. Az augusztusi nyitányon ebben a felállásban 1–1-re végeztek a felek, Bonyhádon pedig a hazaiak nyertek 1–0-ra. A bajnoki címért zajló versenyfutásban nagyon fontos lesz a rangadó a vendégek számára, akik nem engedhetnek meg maguknak egy pontvesztést.

Nemcsak a bölcskeieknek, a földváriaknak is nélkülözniük kell egy kulcsjátékosukat, Havasi Dánielt a játékvezető feljelentése után szintén két meccsre tiltotta el a fegyelmi biottság. A Kakasd SE elleni szombati bajnokit azonban nélküle is be kell húznia Varga Balázs alakulatának, amely otthon a nyitányon 2–1-re nyert, Kakasdon pedig fölényes, 4–1-es sikert jegyzett.

A Dombóvár FC–Tamási 2009 FC találkozó elmarad, mert a vendégcsapat jelezte a szövetség felé, hogy nem utazik el az összecsapásra.

A hétvégi fordulóban tehát csak két meccs lesz, a földvári és a bölcskei találkozó is 16.30 órakor kezdődik.

A Tevel Medosz SE és a Bátaszék SE alapból is szabadnapos lett volna.

AutóCity megyei I. osztály, az állás

1. Bonyhád 14 11 2 1 48–11 35

2. Dunaföldvár 14 11 2 1 45–16 35

3. Dombóvár 14 7 2 5 35–14 23

4. Bátaszék 14 7 1 6 33–29 22

5. Bölcske 14 4 4 6 35–25 16

6. Tevel 14 4 2 8 21–40 14

7. Kakasd 14 4 1 9 28–46 13

8. Tamási 14 0 2 12 12–76 2

A Szekszárdi UFC II visszalépett.