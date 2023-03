A szekszárdiak nem várt vereségeik miatt (az ELTE BEAC-tól 71–66-ra, a TFSE-MTK-tól 81–75-re kaptak ki) csak az ötödik helyen állnak a bajnoki táblázaton, de még van esélyük rá, hogy bejöjjenek negyediknek, s ezáltal megszerezzék a pályaelőnyt a felsőházi rájátszásra.

Ehhez az kell, hogy ma este legyőzzék a Serco Uni Győrt, s közben a Sopron Basket is legyőzze a most negyedik NKA Universitas PEAC együttesét.

Nem lesz könnyű a győriek elleni meccs, még úgy sem, hogy a vendégek egyik legjobbja, Beatrice Mompremier vállsérülés miatt az egész szezonra kidőlt. Persze nélküle teljesen más a győriek játéka, de azért így is vannak klasszisok a kisalföldiek keretében, elég csak az irányítóra, Aaryn Ellenbergre gondolni, aki korábban Szekszárdon is megfordult, de sérülése miatt gyorsan tovább is állt.

„Egy jól sikerült szurkolói ankéton vagyunk túl, azt gondolom, hogy újra egymásra találtak a játékosok és a drukkerek – mondta Szabó Noémi szakmai és sportigazgató (az ankétról képeket a TEOL.hu oldalon találnak). – Jó volt látni, hogy minden korosztály képviseltette magát, s jelenlétével demonstrálta, hogy továbbra is kitart a csapat mellett.Az elmúlt időszakban sokkal több hangsúlyt fektethetett a szakmai stáb a csapatépítésre, aki ismeri Djokics Zseljko munkásságátm azt tudja, hogy csapatai akkor szerepelnek jobban, ha van idejük összeszokni. Remélem, hogy a játékosok is átérzik, hogy ez a meccs mennyire fontos a városnak, felnőnek a feladathoz, s megmutatják, hogy egy ilyen kiemelt rangadót is képesek megnyerni” – tette hozzá Szabó Noémi.

Tippmix Női NB I, a 22. fordulóban

Atomerőmű KSC Szekszárd–Serco Uni Győr

Szekszárdi Sportközpont, Keselyűsi út, szombat, 18 óra

Vezeti: Tóth Cecília, Goda László, Farkas Gábor

Tippmix Női NB I/A, az állás

1. Sopron 21 20 1 1654–1105 0.98

2. Győr 21 18 3 1860–1392 0.93

3. Diósgyőr 21 18 3 1598–1276 0.93

4. NKA PEAC 21 15 6 1572–1421 0.86

5. Szekszárd 21 14 7 1649–1371 0.83

6. ELTE BEAC 21 9 12 1505–1646 0.71

7. Csata 21 8 13 1469–1473 0.69

8. TFSE-MTK 21 8 13 1462–1554 0.69

9. Vasas 21 8 13 1425–1509 0.69

10. BKG Prima 21 5 16 1301–1630 0.62

11. Cegléd 21 3 18 1409–1738 0.78

12. PINKK 21 0 21 1147–1936 0.50