Hírportálunk alábbi videójában is látszik, hogy a mindent eldöntő gólt szerző Havasi Dánielt sörösdobozokkal próbálják eltalálni. Sőt, a játékvezetői jelentés szerint még szotyolamaggal is megdobálták a vendégcsapat játékosait. A lefújás után pedig dulakodás volt a játékoskijáróban, a hazai rendezők ugyanis nem választották el a szurkolókat a vendégcsapat játékosaitól. Az ügyben a héten fegyelmi meghallgatást tartanak, az ottani döntésekről is beszámolunk majd itt, a TEOL.hu hírportálon.

Mint azt már megírtuk, a földváriak 2–1-es győzelmet arattak, így tartják a lépést a tabella élén álló Bonyhád VLC-vel.

