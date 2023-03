A komoly rutinnal rendelkező jobbátlövő, korábban a Ferencvárosban, Siófokon, Dunaújvárosban, az MTK-ban és Szombathelyen is kézilabdázott. Németországban a Thüringer HC mellett a Metzingent erősítette, pályára lépett többször a női felnőtt válogatottban.

„Nagy reményekkel, nyitottan, hosszútávú tervekkel éreztem Budaörsre. Szerettem volna a sűrű költözésekben és klubváltásokban gazdag időszakot lezárni és stabilizálni a helyzetemet a családom, barátaim közvetlen közelében. Ma már bátran kijelentem, hogy megtaláltam a számításomat a klub kötelékein belül, nagyon jól érzem magam. Egységes felnőtt keretünk van, a pályán és azon kívül is egy húron pendülünk. Rendezettek a viszonyok, korrekt, jó kapcsolatunk van a szakmai stábbal és a vezetőséggel egyaránt. Messze még a szezon vége, de az első félévben mutatott játék alapján reális cél lehet a középmezőnyhöz tartozás. A három nagy után most kezdődik számunkra a bajnokság második fele, ahol igazán megmutathatjuk” –fogalmazott az aláírást követően Szekerczés.

„Ráadásként ott van a Magyar Kupa negyeddöntő is, ami komoly lehetőségekkel kecsegtet. Lett volna ugyan lehetőségem a váltásra, de hálás vagyok a bizalomért, hogy a jövő terveinek megvalósításában is számítanak rám Budaörsön. Az már most látszik, hogy jövőre még erősebbek leszünk. Szeretném stabilizálni a játékomat és a folyatásban még többet megmutatni a valós tudásomból.” – tette hozzá a 28 éves játékos.