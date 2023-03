Pazar formába lendült a BVLC

Nemcsak a földváriak remekelnek, a Bonyhád VLC is pazar formában futballozik. Sárai György alakulata 18 gólt lőtt a három tavaszi mérkőzésén, s mindössze két alkalommal került a pirosak kapujába a labda. A Tamási 2009 FC-t a nyitányon 9–0-ra verte a Bonyhd, amely aztán Dombóváron győzött 2–1-re legutóbb pedig a Bátaszéket ütötte ki 7–1-re. Most szombaton pedig a Tevel Medosz SE vendégei lesznek Deli Dánielék, akik nem titkoltan az újabb három pont begyűjtésének reményében kelnek útra. A teveliek kiszámíthatatlanok, ha jó napot fognak ki, bárkit képesek legyőzni. A másik meccsen a tamásiak a kakasdiakat fogadják, s hazai pályán akár meg is lephetik ellenfelüket. Nagy dolog lenne, ha most szereznék meg idénybeli első győzelmüket, de hát minden sorozat egyszer megszakad – nemcsak a jók, a rosszak is.

A Tevel–Bonyhád és a Tamási–Kakasd meccs is szombaton 15 órakor kezdődik. A Dombóvár és a Bátaszék a hétvégi körben szabadnapos.