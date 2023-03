A völgységiek a második félidőben nyerték eg a találkozót, köszönhetően annak, hogy a harmadik felvonást 30–13-ra (!) behúzták.

A hazai siker legfőbb letéteményese Tömösváry Máté volt, aki elképesztő játékkal jutott el 37 pontig, s mellette még 13 lepattanót is leszedett.

„Nagyon nagy gratuláció jár a csapatunknak, mert nyolc emberrel játszottunk, akik közül ketten sok percet játszottak U20-ban is és így is meg tudtuk nyerni a mérkőzést – összegzett Jan Pavlik, a bonyhádiak vezetőedzője. – Ez nagy dolog! Nagyon örülök neki, hogy sikerült leginkább a szulkolók miatt is. Megyünk tovább! Nehéz bármit is mondani, tudjuk, hogy nem vagyunk bent a rájátszásban, de próbáljuk a következő mérkőzéseket is megnyerni. Külön szeretnék gratulálni Tömösváry Máté teljesítményéhez, 40 évesen 37 pontot dobni nem kis teljesítmény, le a kalappal. Még egyszer gratulálok a csapatnak! – fogalmazott a szakember.

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, a 25. fordulóban

Atomerőmű KSE Bonyhád–Dunaharaszti MTK 93–76 (22–28, 18–23, 30–13, 23–12)

Bonyhádi Sportcentrum, vezette: Radnóti M., Téczely R., Farkas P. Bonyhád: Heimann 28/9, Pavlik B. 14/6, Baki S. 4, Tömösváry 37/6, Csizmadia 2. Csere: Arnold 6, Imre M. 2, Sáfrán, Kékesi, Géringer. A Dunaharaszti legjobb dobói: Boinitzer 19/3, Joó 16/6, Burai 14/3.

A bonyhádiak – akik 7 győzelemmel és 14 vereséggel az utolsó előtti helyen állnak a tabellán – az alapszakasz záró fordulójában, április másodikán a kecskemétiek második számú csapatához látogatnak.