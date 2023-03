Dúzs Gellért, Szujó Attila, Horváth Artúr és Szalai József mellett a 19 éves Vas Gábor is először öltheti magára a címeres mezt az U21-es korosztályban, amennyiben Gera Zoltán szövetségi edző pályára küldi március 24-én Görögországban vagy négy nappal később Cipruson sorra kerülő felkészülési találkozón.

A tősgyökeres tolnai fiatal 2020 szeptemberében, a Ferencváros ellen mutatkozott be az NB I-ben, amihez azóta további huszonhárom mérkőzést tett hozzá. A korábbi háromszoros U19-es válogatott védekező középpályással Waltner Róbert után Bognár György is számol, ebben az idényben tizenkét élvonalbeli, valamint három NB III-as bajnoki mellett ugyanennyi kupatalálkozón jutott szóhoz.

Az elmúlt napokban nem ez volt az első válogatott meghívó, ami a Fehérvári útra érkezett, Varga Barnabásnak a felnőtt nemzeti csapatnál lesz jelenése a közeljövőben.

Nem Vas Gábor az egyedüli paksi, aki meghívót kapott az U21-es válogatottba, a másodosztályú Siófoknál kölcsönben szereplő Debreceni Ákos is ott lehet a két felkészülési mérkőzésen. A 19 éves védő tavaly novemberben az Azerbajdzsán ellen 3–0-ra megnyert edzőmeccsen debütált az utánpótlásválogatottban.

„Továbbra is igyekszünk megtalálni azokat a játékosokat, akikből a legütőképesebb csapat állhat össze az Eb-selejtezőkre, ezért a mostani összetartáson is kipróbálunk néhány új labdarúgót, akik az elmúlt időszakban jó teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet – mondta az mlsz.hu-nak Gera Zoltán. – Kiemelten fontosnak tartjuk az erős csapategység kialakítását, ezért a válogatásnál nagy súllyal esnek latba a mentális tényezők is. Szeretnénk előrelépni az őszi játékunkhoz képest, ehhez ki kell javítanunk azokat a hibákat, amelyeket az előző mérkőzéseinken elkövettünk. Első ellenfelünket, a görögöket előrébb rangsorolják, mint a magyar válogatottat, ettől függetlenül idegenben is szeretnénk jó eredményt elérni ellenük, mint ahogyan négy nappal később a görögökéhez hasonló stílusban futballozó ciprusiak ellen is.”

A magyar U21-es válogatott kerete

Kapusok: Hegyi Krisztián (West Ham United, angol), Molnár Zsombor (Dorog), Dúzs Gellért (Budapest Honvéd)

Védők: Szabó Alex (Budapest Honvéd), Szujó Attila (ETO FC Győr), Baráth Péter (Ferencváros), Iyinbor Patrick (Vasas), Debreceni Ákos (Siófok)

Középpályás: Kállai Kevin (Mezőkövesd), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Szabó Bálint (Újpest FC), Kosznovszky Márk (Kozármisleny), Kata Mihály (MTK Budapest), Vas Gábor (Paksi FC), Horváth Artúr (MTK Budapest), Komáromi György (Puskás Akadémia), Benczenleitner Barna (Budapest Honvéd)

Támadók: Vitális Milán (ETO FC Győr), Kocsis Dominik (Budapest Honvéd), Tóth Milán (Sturm Graz, osztrák), Szalai József (Vasas), Németh Dániel (Zalaegerszegi TE FC), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Katona Bálint (Kecskeméti TE)