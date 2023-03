Az Iváncsa KSE vezeti a Közép csoport küzdelmeit az NB III-as bajnokságban. A három Tolna vármegyei együttes, a Szekszárdi UFC, a Paksi FC II és a Majosi SE miatt mi is figyeljük, követjük az eredményeiket. Kétség kívül övék a legjobb csapat a csoportban, amit bizonyít, hogy bár két meccsel kevesebbjük van, így is vezetik a tabellát a Hódmezővásárhely előtt. Most azt a legújabb hír velük kapcsolatban, hogy beadták a papírokat az MLSZ-be, jelezve, hogy készen állnak az osztályváltásra. Az Iváncsa KSE a 2020/2021-es szezonban már volt bajnok, de akkor nem vállalták a feljebb lépést, most azonban készen állnak rá, hogy megméressék magukat a második vonalban.

