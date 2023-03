Az éllovas Nagykanizsa és a szintén dobogós PEAC enni fontos találkozók előtt egy papíron könnyű mérkőzés várt a hőgyésziekre, akik tudták, az előző fordulóban elért kalocsai siker (33–21) csak akkor ér valamit, ha az utolsó előtti helyezettet is legyőzik. Nem így indult azonban a találkozó, a kilencedik percben még az őszhöz képest sokat erősödő, rutinos játékosokat igazoló Mecseknádasd vezetett 5–4-re. Erre egy 5–0-val válaszolt Bán Tamás együttese, mely ugyan nem játszott jól a csapat, védekezésben és támadásban sem hozta azt a szintet, mint az előző fordulókban, azonban innen már nem engedte ki kezéből a két pontot.

NB II, Dél-nyugat, 16. forduló

Hőgyészi SC–Mecseknádasdi Spartacus SE 32–25 (17–12)

Tamási, 100 néző. V.: Cseszregi, Sörös Cs.

Hőgyész: Szente – Teimel 2, Nyitrai 4, Vojkovics Gy. 3, VALD 9 (1), SZAKCSI 7, Vojkovics I. 4. Csere: Hudra, Farkas G. (kapusok), Szabó T., Gadányi 2 (1), Lőrinc 1, Sebestyén Cs., Pencs. Edző: Bán Tamás

Hétméteresek: 6/2, illetve 6/5.

Kiállítások: 6, illetve 2 perc.

„Nem játszottunk igazán jól, de végre rossz játékkal is tudtunk mérkőzést nyerni. A végén arra figyeltünk hogy ne sérüljön meg senki, mert így is kevesen vagyunk, közben szerettük volna kiszolgálni a szurkolókat is. Készülünk a Nagykanizsa elleni hétvégi rangadóra, aztán jön egy hét pihenő, majd fogadjuk a PEAC-ot. Áprilisban sok minden dől majd el” – fogalmazott Bán Tamás, a hőgyésziek edzője.

A bajnokság állása