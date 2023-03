Micskó Márk együttese jól kapta el a tavaszi rajtot, az egyik közvetlen riválisát legyőzve nem került nagyobb hátrányba a bennmaradás kiharcolásától. Vérmes reményei azonban nem lehetnek a Győr ellen, melynél hemzsegnek a válogatott játékosok (a magyar nemzeti csapatba legutóbb Nagy Fanni, Kovács Laura, Kocsán Petra és Németh Loretta, a jamaicaiba Tiffany Cameron kapott meghívót), de lehetne említeni az ukrán Tamila Khimichet vagy az amerikai Mia Hollingsworth-ot is.

A két főszereplő ebben a szezonban kétszer már megmérkőzött egymással, a bajnokságban augusztus végén 8–0-ra, három héttel ezelőtt a Simple Női Kupa negyeddöntőjében pedig 4–0-ra nyertek odahaza a kisalföldiek.

Dörnyei Balázs együttese jó formában van, a legutóbbi öt bajnokiját megnyerte, ráadásul 357 perce gólt sem kapott az NB I-ben. A kupában pedig esélyük van a zöld-fehéreknek megvédeniük a címüket, miután kedden ismét döntőbe jutottak (ott majd a Puskás Akadémia lesz az ellenfél).

„Jó lenne egy-két bravúrpontot gyűjteni a nálunk esélyesebb csapatoktól is, akár már most hétvégén. Remélem, hogy a múlt heti siker löketet ad a csapatnak az elkövetkező mérkőzésekre is – fogalmazott a klub honlapján Ganczer Hajnalka, a szekszárdiak erőnléti edzője. – Jó iramú mérkőzésre számítok, ahol elsősorban a védekezésre kell majd összpontosítanunk. Biztos vagyok benne, hogy lesz lehetőségünk a gólszerzésre és ezekkel élni tudunk.”

A sárga-feketék ősszel a Ferencvárost fogadták, s kaptak ki 7–0-ra a címvédőtől.

Simple Női Liga NB I, 14. forduló

Szekszárdi WFC–ETO FC Győr

Szekszárd, vasárnap, 14 óra. Vezeti: Alafi (Jakab B., Juhász D.)

A bajnokság állása