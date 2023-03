Djokics Zseljko: – Gratulálok a Vasasnak! Ők nagyon motiváltan érkeztek erre a mérkőzésre, mi viszont csak fél energiával játszottunk. Azért szervezünk edzőmeccseket, hogy tudjunk gyakorolni. Meg volt a terv, hogy ma mit szerettünk volna játszani, de ebből semmit sem tudtunk megvalósítani. Igaz, hogy keményen edzettünk a héten, de ezt az időszakot nem így kellett volna lezárni. A Vasas a játék minden elemében dominált, kiválóan dobták a duplákat (72 százalék) és a triplákat (48 százalék) is, mi viszont a másik oldalon a ketteseket csak 39, a hármasokat pedig csak 29 százalékkal értékesítettük, és még így is elvesztettük a lepattanócsatát 21-42-re. Fel kell ébrednünk, mert bárki is van a pályán a csapatunkból, annak jóval nagyobb energiával kell játszania és harcolnia. Vasasnak ezúttal sokkal hasznosabb volt ez az edzőmeccs, mint nekünk.

A szekszárdiak az alapszakasz utolsó mérkőzésén, szombaton a Serco Uni Győrt fogadják, s ha legyőzik, és a PEAC is kikap a Soprontól, akkor megszerzik a negyedik helyet.