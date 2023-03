FC Dunaföldvár–Dombóvár FC 3–1 (2–1)

Dunaföldvár, v.: Éreth A. (Szabó P., Domokos L.).

Dunaföldvár: Ivancsics – Kónya (Hompót D., 84.), Koszó, Horváth A., Kun – Dorogi (Csendes, 69.), Petneházi, Fröhlich Roland – Puskás Z. (Szedmák, 84.), Havasi (Gellén, 84.), Márkvárt P. (Godslove, 69.). Edző: Varga Balázs.

Dombóvár: Sztropkó – Vörös Á., Tieger, Varga B., Martinka – Pataki (Bugyi, 79.), Právics, Párkányi, Száraz (Gombos, 86.) – Hetesi (Kreizer, 61.), Horváth Á. (Kierdorf, 44.). Edző: Horváth Zoltán.

A végig nagy fölényben játszó földváriak korán kétgólos előnyhöz jutottak, Petneházi Márk szabadrúgásgólja kimondottan látványosra sikeredett. A dombóváriak szépítése után is a földváriak maradtak támadásban, s Petneházi második találatával a második félidő elején el is döntötték az érdemi dolgokat. A hajrában újabb gólokat is szerezhettek volna a hazaiak, de ezek a lehetőségek mind kimaradtak. Gól: Petneházi (16., 65.), Havasi (26.), illetve Tieger (32.). Jók: a földvári csapat valamennyi játékosa dicsérhető, illetve Tieger, Právics, Varga B.