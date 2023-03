Nem bízott semmit a véletlenre a 75. paksi tétmérkőzésére készülő Bognár György, aki a góllövőlistát vezető Varga Barnabás mellé Böde Dánielt küldte fel éktársnak. Az atomvárosiak játéka a legutóbbi két találkozójukon három-három találatig jutó csatárpárosra épült, kihasználva fizikális erejüket és a magyar mezőnyben kiválónak számító fejjátékukat. Az atomvárosiak tanulva a hétközi kupamérkőzésükből, amikor gyorsan kétgólos hátrányba kerültek a Vasas ellen, rohamozni kezdték a kaput, a felvázolt taktika pedig bejött: Bőle Lukács két precíz beadásából előbb Varga, majd Windecker József fejesével húsz perc után 2–0-ra vezettek.

A szünet előtt még sikerült szépítenie a zalaiaknak, akik a félidőben hármat is cseréltek, többek között a sokáig gólkirályi cím várományosának számító Eduvie Ikobát is csatába küldte Ricardo Moniz. Az amerikai csatár sem tudott csapata hasznára lenni, nem úgy Windecker, aki Böde Dániel passzából visszaállította a kétgólos különbséget. A Paks végig kézben tartotta a mérkőzést, s egy kicsit több szerencsével akár nagyobb különbséggel is nyerhetett volna vezetőedzője jubilálásán. A 61 esztendős szakember mérlege így 35 győzelem, 14 döntetlen és 26 vereség arányra változott az atomvárosiak kispadján.