„Előzetesen kicsit több, mint ezren neveztek, ami elmarad a korábbi versenyek számától. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy a koronavírus-járvány után visszaesett a szabadidősport rendezvények iránti kereslet. Ezt tavaly is tapasztaltuk, amikor két év kényszerszünet után újra megrendeztük a Borvidék Félmaratont. Másfelöl a Vivicittá és az Ultrabalaton közé ékelődtünk be idén, három ilyen nagy rendezvény egymást követő hétvégén nem a legideálisabb” – mondta a TEOL.hu-nak Márkus István.

A futók idén is öt táv közül választhat (a helyszínen szombaton 8 órától lehet a Vármegyeházán): egyéniben 26, 20, 15, 10 és 5 kilométeren állhatnak rajthoz, a leghosszabb távot két- és háromfős váltóban is teljesíteni lehet. A szervezők idén is gondoltak a fiatalokra, a gyerekek 14 éves korig az egykilométeres távot is teljesíthetik.

Az útvonalak nemcsak a hosszuk, de domborzati fekvésük miatt is kihívások elé állítják a próbázókat. A leghosszabb távon 806, majd 490, 376, 239 és 120 méter szintkülönbséget kell leküzdeniük a futóknak. Cserébe viszont Szekszárd olyan tájaira is ellátogatnak, amiről talán még a lokálpatrióták sem tudták, hogy léteznek.

„Minden évben próbálom más irányba vinni a Borvidéket, idén a Bati-kereszt kilátó és a Baranya-völgy az a helyszín, ahová korábban még nem vezetett a útvonal. A cél, hogy picit más részét is megmutassuk Szekszárdnak, mindemellett kihívások elé állítva a futókat” – tette hozzá a főszervező.

Az előnevezések alapján idén is a két leghosszabb táv a közkedvelt, az indulók több, mint fele választotta ezt. Címvédésre megvan az esély, hiszen 26 kilométeren rajthoz áll a 2019-ben és 2022-ben győztes Zsigmond Előd, aki múlt héten Bécsben 2:44:31 óra alatt teljesítette a maratont. Az indulók között lehet a magyar bajnok Szemerei Levente, valamint az 1993 óta a maraton országos csúcsot tartó Szűcs Csaba is.

A XII. Borvidék Félmaraton 1 kilométeres gyermekfutama 12.30 órakor rajtol, a többi a többi táv indulói számára 14 órakor dördül el a startpisztoly.