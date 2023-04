Négy pont a különbség a tabellán a Bátaszék SE és a Dombóvár FC között – előbbi javára. Matematikailag sem mondjuk, hogy egy vendéggyőzelem esetén eldől a harmadik hely sorsa, na meg azért sem, mert a dombóváriak egy meccsel többet játszottak. Azonban kétségtelen, hogy sorsdöntő lesz a szombat délután, mórágyi csata.

A szezon eddigi két mérkőzése a bátaszékieknek sikerült jobban: idegenben, még Bátaszéken 1–1-es döntetlent játszottak a csapatok (Faller András és Párkányi Zsolt voltak a gólszerzők), Dombóváron pedig Faller korai tizenegyesgóljával nyert a BSE.

– Nem fog eldőlni semmi, hiszen sok mérkőzés lesz még hátra az idényből, de lélektanilag jót tenne a csapatnak, ha legyőznénk a Dombóvárt – mondta lapunknak Buzás Attila. – A napi forma dönt majd, no meg az, hogy melyik csapat tud jobban alkalmazkodni a körülményekhez. Jobban fogunk kinézni, mint Tamásiban, hiszen Héhn Ferenc, Rogonyi Erik és a fiam is visszatér, velük nyilván erősebbek leszünk. Azt gondolom, hogy két közel azonos képességű csapat találkozik majd, az is sokat fog számítani, hogy a cserék mennyit tudnak hozzátenni a játékhoz – tekintett előre a bátaszékiek edzője, aki továbbra sem számíthat Klézl Tamás, Gerendai Zoltán, Faller András és Héhn Olivér játékára.

– Ha teljes kerettel tudunk készülni és felállni, akkor lehet esélyünk a győzelemre – mondta Horváth Zoltán, a dombóváriak edzője. – Mindig vannak problémáink, most éppen az, hogy az eltiltásából visszatérő Vörös Ádám edzésen megsérült, de remélem, hogy bevethető lesz. Mindkét csapatban vannak olyan játékosok, akik képesek eldönteni egy ilyen találkozót, remélem, hogy a mieink fognak ki jobb napot. Právics Dominikra Kakasdon nem számíthattam, most ő is játszik, s bár a bokáját olykor még fájlalja, talán Tóth Máté is egyre jobb formába lendül. Igyekszünk alkalmazkodni a körülményekhez, szeretnénk olyan eredményt elérni, amivel lépni tudunk egyet a bronzérem megszerzése felé – zárta.

AutóCity megyei I. osztály, a 21. forduló programja. Április 15., szombat: Tevel Medosz SE–Tamási 2009 FC 16.30 óra. Bátaszék SE–Dombóvár FC (Mórágyon játsszák) 16.30 óra. Április 16., vasárnap: Kakasd SE–Bonyhád VLC 16.30 óra.

A listavezető FC Dunaföldvár és a Bölcskei SE a hétvégi fordulóban szabadnapos lesz. A Szekszárdi UFC második csapata visszalépett.

A góllövőlistán, 16 gólos: Egejuru Godslove (FC Dunaföldvár), 15 gólos: Deli Dániel (Bonyhád VLC), 11 gólos: Kófiás Áron (Bátaszék SE), Tóth Máté (Dombóvár FC).

AutóCity megyei I. osztály

1. Dunaföldvár 16 12 3 1 49–16 39

2. Bonyhád 16 11 4 1 48–11 37

3. Dombóvár 15 8 2 5 40–16 26

4. Bátaszék 15 8 1 6 34–29 25

5. Bölcske 15 4 5 6 35–25 17

6. Tevel 14 4 2 8 21–40 14

7. Kakasd 16 4 1 11 30–55 13

8. Tamási 15 0 2 13 12–77 2

A Szekszárdi UFC II visszalépett