Nagyon csalódott volt Horváth Zoltán azt követően, hogy csapata 2–1-es vereséget szenvedett a rang­adón a Bátaszék SE-től. A dombóváriak szakvezetője azért volt szomorú, mert csapata jobban futballozott ellenfelénél, a helyzetei is megvoltak, kapufát is lőttek, mégis üres kézzel voltak kénytelenek hazautazni Mórágyról.

Amit elveszítettek a rangadón, azt a következő héten visszaadta nekik a sors: a Bátaszék erejéből csak 2–2-es döntetlenre futotta a Kakasd SE ellen, miközben a DFC 4–0-ra győzött a Tevel Medosz SE ellen – a két csapat a vesztett pontokat tekintve most ugyanúgy áll a tabellán, s várja a szezonból hátralévő három, illetve négy bajnokiját.

Egyiknek sem lesz könnyű dolga: a dombóváriak szombaton Bölcskére utaznak, aztán fogadják a bajnoki címért harcolt két gárda közül az FC Dunaföldvárt, majd pedig a Bonyhád VLC stadionjában zárják le a 2022/2023-as idényt.

A bátaszékiek hétvégén Tevelre látogatnak, aztán fogadják a bölcskeieket, utaznak Dunaföldvárra, végezetül pedig a bonyhádiak ellen zárnak – hazai pályán, azaz pontosabban Mórágyon.

„Nem foglalkozunk a bronzéremmel – mondta lapunknak Horváth Zoltán, a dombóváriak szakvezetője. – Persze beszélünk róla az öltözőben, de a fejeket nem viheti el a gondolat, mindig csak a következő találkozónkra koncentrálunk, jelen esetben a bölcskei összecsapásunkra. Nem vagyunk jó helyzetben, hiszen Varga Bence és Martinka Dániel nem edzett, Pataki Armand pedig sárga lapos eltiltását tölti. Nagy kérdés, hogy Varga és Martinka visszatérhet-e. Nem lesz könnyű dolgunk, a bölcskeiek nagyon erősek, különösen saját pályájukon. Mindkét csapatban vannak olyan játékosok, aki egyedül is képesek eldönteni egy ilyen rangadót. Most is nagy meccsre számítok, s arra, hogy lesz olyan futballistánk, aki képes lesz villanni. Kezdőcsapatot semmiképpen se kérjen, csak a mérkőzés előtt fog eldőlni, hogy ki lép majd pályára” – összegzett a DFC szakvezetője.

Az idény két összecsapása a dombóváriaknak sikerült jobban, hiszen Bölcskén 1–1-es döntetlent értek el, majd pedig hazai pályán 5–0-ra győzték le riválisukat.

Az biztos, hogy a bölcseiek most kettőzött erővel készülnek, hiszen hazai pályán mindenképpen szeretnének javítani, és végre megérezni a győzelem ízét.

AutóCity megyei I. osztály, a 23. fordulóban. Április 29., szombat: Bölcskei SE–Dombóvár FC, 17 óra.

AutóCity megyei I. osztály, az állás

1. Bonyhád 17 12 4 1 53–11 40

2. Dunaföldvár 16 12 3 1 49–16 39

3. Dombóvár 18 10 2 6 50–20 32

4. Bátaszék 17 9 2 6 38–32 29

5. Bölcske 16 5 5 6 42–26 20

6. Tevel 16 5 2 9 27–46 17

7. Kakasd 18 4 2 12 32–62 14

8. Tamási 18 0 2 16 13–91 2

A Szekszárdi UFC II visszalépett.