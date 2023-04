A Majosi SE pazar hazai sorozatot épített, Kardos Ernő együttese az előző négy otthoni bajnokiját megnyerte, amivel tulajdonképpen bebiztosította NB III-as tagságát. Ahhoz, hogy ez matematikailag is megtörténjen, a világoszöldeknek szerdán le kell győzniük hazai pályán a tabella utolsóját, a négy büntetőponttal is sújtott Bánk Dalnoki Labdarúgó Akadémiát. A majosi srácok formáját elnézve ez a papírforma, s nagy meglepetés lenne, ha felborulna. Még úgy is, hogy ősszel a BDLA kellemetlen meglepetésre 1–0-ra nyert.

„Szeretnénk folytatni jó hazai sorozatunkat, és begyűjteni a három pontot. Átérezzük annak a felelősségét, hogy ezúttal kimondhatjuk: mi vagyunk az összecsapás esélyesei! Ugyanakkor egy nagyon kellemetlen ellenféllel fogunk szembenézni, egy minden bizonnyal kemény mérkőzésen, ráadásul nem szabad elfelejteni, hogy a Bánk ősszel legyőzött bennünket!” – mondta Kardos Ernő vezetőedző.

Petrovics Tamásék az elmúlt hétvégén szabadnaposak voltak, így rápihenhettek a találkozóra. Előzőleg az ESMTK-t (2–1), a Meton-FC Dabas SE-t (2–0), a Kecskeméti TE II-t (3–0) és a Dunaújvárost (1–0) verték meg saját közönségük előtt.

A szekszárdiak a Meton-FC Dabas SE vendégei lesznek, a paksiak pedig a PTE-PEAC-ot fogadják. Az UFC ősszel 1–0-ra verte a Dabast hazai pályán, míg a Paks II 2–0-ra nyert a PEAC vendégeként.

NB III, Közép csoport, 34. forduló. Április 26., szerda: Majosi SE–Bánk Dalnoki Labdarúgó Akadémia 17 (V: Nyekita B.). Meton-FC Dabas SE–Szekszárdi UFC 17 (V: Dombi O.). Paksi FC II–PTE-PEAC 17 (V: Práth D.).

NB III., Közép csoport, az állás

1. Iváncsa 29 24 1 4 73–27 73

2. Hódmezővásárhely 31 22 4 5 62–28 70

3. ESMTK 30 17 7 6 49–23 58

4. MTK Bp. II 29 15 5 9 57–33 50

5. Bp. Honvéd II 30 14 6 10 46–44 48

6. Dunaújváros 30 13 6 11 61–44 45

7. PTE-PEAC 29 13 6 10 42–29 45

8. Újpest II 29 14 2 13 37–48 44

9. Ferencváros II 29 13 4 12 48–40 43

10. Paksi FC II 29 11 9 9 51–43 42

11. Monor 29 12 4 13 50–42 40

12. Szekszárd 30 10 7 13 31–40 37

13. Majos 30 9 6 15 30–44 33

14. Kecskemét II 31 9 5 17 38–60 32

15. Szolnok 29 8 7 14 35–47 31

16. Cegléd 29 7 3 19 33–66 24

17. Dabas 30 6 5 19 23–58 23

18. Bánk (-4 p.) 29 5 1 23 26–76 12

A Balassagyarmat visszalépett.

A Makó visszalépett.