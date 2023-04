„Ha valaki most csak az eredményt látja, az biztosan úgy gondolja, hogy simán legyőzött minket a Kecskemét együttese, pedig valójában nem ez történt. Végig irányítottuk a játékot, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, sajnos ezek azonban rendre kimaradtak. A játékvezető nagymértékben befolyásolta az eredmény kialakulását, hiszen az első és a második gólban is nagy szerepet játszott, hogy a Kecskemét gólt tudjon szerezni. Minden elismerésem a játékosoké, akik ezen hibák ellenére is mentek előre és nem adták fel” – bosszankodott Turi Zsolt.

„A második félidő elején is kidolgoztunk számtalan lehetőséget. Annyira nyíltan játszottunk, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe, hogy egy kontratámadást követően végleg megpecsételődött a sorsunk. Úgy érzem, nem tehetek szemrehányást a játékosaimnak, maximum a kimaradt ziccerekért. Annak ellenére, hogy hajnalban kellett kelnünk és nagyon kevesen vagyunk, ez már a harmadik mérkőzésünk volt hét nap leforgása alatt. Nagyszerűen mentünk bele a mérkőzésbe és ha a helyzeteinket értékesítettük volna, akkor a játékvezető nem tudott volna beleszólni annak alakulásába” – összegzett a szakvezető.

Mint arról hírportálunkon beszámoltunk, a szekszárdiak 3–0-s vereséget szenvedtek a KTE második csapatának otthonában. A sárga-feketéknek nem igazán megy idegenben, sorozatban ez volt a hetedik meccsük, amelyet nem tudtak megnyerni.

Javítani a mostani hétvégén, hazai pályán a Hódmezővásárhely FC ellen kellene – nem lesz azonban könnyű, hiszen a vendégcsapat a tabella második helyezettjeként érkezik a vasárnap 17 órakor kezdődő összecsapásra.