Mint arról beszámoltunk, az Atomerőmű SE 89–72-es győzelmet aratott a Hübner Nyíregyháza BS ellen a férfi NB I alsóházi rájátszásának nyitányán. Az összecsapást követően Csirke Ferenc és Eilingsfeld János értékelte a történéseket.

„Gratulálok a játékosoknak és köszönjük a szurkolóknak, hogy ebben a periódusban is itt vannak velünk és támogatnak minket – mondta Csirke Ferenc, a paksiak vezetőedzőja. – Megpróbáljuk valamilyen szinten meghálálni nekik azt, hogy most is kilátogatnak a találkozóinkra. Rosszul kezdtük a mérkőzést, valaki sérülés miatt nem tudott teljesen koncentrálni a játékára, de ennek ellenére a huszonhét gólpassz azt mutatja, hogy volt csapatjátékunk, aminek nagyon örülök. Nem tudjuk, hogy Deon Edwinnek milyen mértékű a sérülése, de az ő öt gólpasszán kívül is ki tudtak osztani a srácok huszonkettőt, ami nagyon jó mutatónak számít. Fontos, hogy ezt megtartsuk ezt a folytatásban is. Készülünk a Honvédra és a többi találkozóra is, hiszen minden meccset meg szeretnénk nyerni” – fogalmazott a szakember.

„Gratulálok az egész csapatnak, jól álltunk hozzá a mérkőzéshez – tette hozzá Eilingsfeld János. – Nyilván egy ilyen mérkőzés sosem könnyű, hiszen csalódottak voltunk amiatt, hogy lecsúsztunk a playoffról, ez talán sokszor látszódott is, voltak döcögős periódusok. A második félidőben magunkra találtunk és hoztuk azt a játékot, ami tőlünk elvárható és sikerült egy nagyobb előnyt kiharcolni. Megyünk tovább, ahogyan múltkor is említettem minden mérkőzést szeretnénk megnyerni a playoutban, ebben a tudatban fogunk Budapesten is pályára lépni” – zárta a 31 pontig jutó erőcsatár.

A Budapest Honvéd–Atomerőmű SE találkozó szombaton 18 órakor kezdődik.