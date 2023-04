„Nehéz összefoglalni ezt a mérkőzést. Az első félidőt kiegyenlítettnek éreztem, a figyelmetlenségünknek köszönhetően két pontrúgásból kaptunk két gólt – összegzett Varga Barnabás. – A szünetben megbeszéltük, nem adjuk fel, megyünk tovább, tesszük a dolgunkat. Vezetőedzőnk elmondta, a második labdákat szedjük össze, a párharcokba jobban menjünk bele, ezek nem működtek addig. Sokat lendítettek a játékunkon a cserék is, akik mindhárman jól szálltak be a mérkőzésbe. Daninak a párharcokban nincs ellenfele, Alen összeszedte a labdákat és kiválóan továbbította azokat. A második játékrész elején gyorsan sikerült betalálnunk, ami megadta a lökést, majd jött a tizenegyes. Kettő kettő után nagyon sok helyzetünk volt, idő kérdése volt, mikor találunk be. Ami engem illet, remélem, most már gólkirály leszek, de még nagyon nem várom a szezon végét, megy a csapatnak, küzdünk a dobogóért” – fogalmazott a támadó.

A Paksi FC jövő szombaton 16.30 órától a Debreceni VSC-t fogadja.

A bajnokság élcsoportja: 1. Ferencváros 57, 2. Kecskemét 51, 3. Paksi FC 47, 4. Puskás Akadémia 44, 5. Debrecen 43 pont.