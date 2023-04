Mint arról beszámoltunk, a Szekszárdi UFC 1–1-es döntetlennel utazhatott haza a Bp. Honvéd második csapatának otthonából. A sárga-feketéket rendkívüli sérüléshullám sújtja, így értékesnek mondható a döntetlen, még úgy is, hogy győzelmi esélyeik is voltak a vendégeknek.

„Ellentétben a múlt heti mérkőzéssel, szerintem nagyon jól nézett ki a csapat, annak ellenére, hogy nagyon sok gonddal küzdünk továbbra is. Igazi edzéseket nem is tudunk tartani, inkább csak regenerációt, valamint a sérültjeinket próbáljuk olyan állapotba hozni, hogy mihamarabb a csapat rendelkezésére tudjanak állni. Szerencsére a felépülő félben lévő játékosaink közül többen is tudták vállalni a szereplést, remélhetőleg lassan visszatér mindenki. Ha a fizikai állapotot nem is vesszük figyelembe, de mondhatjuk, hogy egy erősebb kerettel tudtunk nekivágni ennek a mérkőzésnek” – tekintett vissza a találkozóra Turi Zsolt.

A korábbi kiváló pécsi és újpesti futballista szerint a hazaiaknak megítélt tizenegyes erősen vitatható volt, míg az ő javukra egy teljesen nyilvánvaló büntetőt nem adott meg a játékvezető.

„A nagyon korai kelés miatt kicsit fásultabban kezdtük a találkozót, de utána rendeztük a sorainkat. Megítélésem szerint egyenrangú partnerei voltunk a Honvédnak. Nagyon jó helyeken tudtunk labdát szerezni, jól jöttünk ki a kontrákból, kevés eladott labdánk volt. A gólunkon kívül volt még két nagy helyzetünk is az első félidőben. A második játékrészben jobban ránk jött és próbált magasabban letámadni az ellenfél, de ennek ellenére voltak lehetőségeink, igaz a kapu előtt mindig hibáztunk. Egy erősen vitatható büntetővel egyenlített a hazai csapat, ugyanakkor sajnos a mi javunkra elmaradt egy mondhatni jogos tizenegyes. Büszke vagyok a csapatra” – összegzett a szakember.

Szerdán vármegyei rangadó vár a szekszárdiakra, akik az egyre jobb formába lendülő és a pontokat szorgosan gyűjtögető Majosi SE-t fogadják. Az összecsapás 16 órakor kezdődik, és ez lesz az egyetlen bennünket érintő összecsapás, hiszen a Paksi FC II szabadnapos lesz.