A kontinens megmérettetésén 10-11 éves korcsoportban, a 42 kilogrammos súlycsoportban indult Balassa Nikolett, aki egy török versenyzővel szállt sikeresen harcba a bronzéremért.

Balassa Nikolett két év után került be a Magyar Muaythai Szakszövetség 2023. évi ifjúsági válogatott keretébe, ennek köszönhetően indulhatott az idei Európa bajnokságon is, ahol bronzérmes lett. Fotó: beküldött kép.

– Heti négy alkalommal edzek, ebből kettő thaibox és kettő erőnléti edzés – tájékoztatta lapunkat az ifjú versenyző. – Pár évvel ezelőtt MMA (mixed martial arts) – ez is egy küzdősport – edzésekre jártam, azonban miután az edzőm, Vas Krisztián meghalt, kénytelen voltam más sportágat választani.

A fiatal jó kezekbe került, ugyanis Eördögh Péter a Szekszárdi Muay Thai egyesület vezetője és Ignácz György lettek az edzői, akiknek köszönhetően a tavalyi évben bekerült a Magyar Muaythai Szakszövetség 2023. évi ifjúsági válogatott keretébe is.

– Az edzések sok lemondással járnak, de szerencsére az iskolában nincs lemaradásom a felkészülés és a versenyek miatt sem, mindent tudok szerencsére pótolni. Az Eb előtti két versenyem közül az egyik tavaly októberben volt, a Muay Thai utánpótlás Magyar Bajnokságán ezüstérmes lettem, majd a novemberben megrendezett tizedik jubileumi Spartan Muaythai kupán egy arany és egy ezüstéremmel térhettem haza. Az európabajnokság március 21. és 28.

között zajlott, fárasztó volt, de egyben hatalmas élmény is. Az álmom, hogy majd egyszer részt vehessek a profik közt a világbajnokságon.

Fotó: beküldött kép

– Niki végtelenül tehetséges, de nagyon sokat dolgozik is azért, hogy elérje a céljait - válaszolta kérdésünkre Ignácz György edző. Amikor nálam kezdett, problémás volt számára a levegővétel, gyorsan elfáradt mindig, ezért ki is kapott, de az erőnléti edzéseknek hála ezt sikerült fejlesztenünk az állóképességével együtt, így azóta folyamatosan megnyeri a versenyeket. Nemcsak a sportban ér el szép eredményeket, a tanulmányi átlaga is kiemelkedő. A kemény munkának meg is lett a gyümölcse, Szekszárd Város Önkormányzata is Szekszárd büszkesége címet adományozott neki ennek elismeréséül.