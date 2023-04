Kedveztek a forduló korábban lejátszott eredményei Bognár György együttesének, mely mindenképpen megőrizte volna harmadik helyét a tabellán, de győzelem esetén akár négy ponttal is meglóghatott volna a Debrecen, Puskás Akadémia kettőstől. Sőt, a Budapest Honvéd Ferencvárostól elszenvedett 3–0-s vereségével pedig az is eldőlt, hogy a következő fordulóban akár matematikailag is bebiztosíthatja bennmaradását a zöld-fehér alakulat.

Az atomvárosiaknál mindenki már csak előrefele, vagyis a nemzetközi kupaindulás irányába tekint (erre eddig egyszer, a 2011/2012-es idényben volt példa), ami felé egy újabb lépést Újpesten tehett meg. Nem is kellett sokat várni az első paksi helyzetre, a csatársorba visszatérő Hahn János a negyedik percben 21 méterről vette célba a jobb alsó sarkot, de ballábas lövését szögletre ütötte a hazaiak kapusa. Mégis egy fura góllal a lila mezesek kerültek előnybe, miután a tizenhatoson belüli kavarodásnál Gouré eszmélt a leggyorsabban.