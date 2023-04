Ranga Adrián mesterhármasával a félidőben még a Pusztahencse vezetett, a szünet után viszont harminc perc alatt négyszer is betaláltak az izményiek, akik ezzel el is vitték a három pontot. Kajdacson nemcsak a gólok, hanem a kiállítások is futószalagon jöttek: a három találat négy, a három piros lap öt perc alatt „született”. A listavezető Pálfa és első számú üldözője, a Szedres is hozta a maga mérkőzését, az Őcsény és a Gyapa egymás ellen szerezte meg első pontját tavasszal.

Megyei III. osztály, Kelet, 17. forduló

Pálfai SE–Sióagárdi SE 2–0 (1–0). Pálfa, v.: Szappanyos (Petrovics, Albert J.). Gólszerző: Orsós Á. (33.), Rezicska (67.).

Szedresi SE–Nagydorog KSE 5–0 (3–0). Szedres, v.: Kiss-Tóth D. (Katona Gy., Turopoli). Gólszerző: Bíró Adrián (36., 37.), Fodor L. (15.), Farkas-Kozics (75.), Bősze (84.).

Kajdacsi SE–Németkéri SE 2–1 (2–1). Kajdacs, v.: Rácz Zs. (Lengyel S., Horváth T.). Gólszerző: Király P. (32.), Varga L. (36.), illetve Majoros E. (35.). Kiállítva: Licker A. (68., Németkér, pályán kívül), Rózsavölgyi (70., Németkér), Csonka T. (72., Németkér).

Pusztahencsei KSE–Izmény SE 3–5 (3–1). Pusztahencse, v.: Szabó J. (Czagány, Dolmány). Gólszerző: Ranga A. (28., 33., 39.), illetve Szász Á. (59., 73.), Minker (26.), Makrai L. (83.), Herger (89.).

Györköny SE–Gerjeni SK 1–3 (0–1). Györköny, v.: Szabó J. (Dolmány, Debreceni K.). Gólszerző: Honti (90.), illetve Rogács (10., 78.), Vidák (70.).

Őcsény SK–Gyapa Derbi SE 2–2 (2–2). Őcsény, v.: Szabó P. (Hauck). Gólszerző: Fekete D. (13., 17.), illetve Siklósi (24., 11-esből), Glósz (34.).