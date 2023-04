Történelmet írt a Paksi FC szombaton! Amióta 2006-ban feljutott az NB I-be az atomvárosi együttes, soha nem történt vele olyan, mint most, a Bp. Honvéd otthonában. A 2–1-es győzelem sorozatban az ötödik sikere volt a PFC-nek az élvonalban, ami új csúcs, korábban négyszer már nyertek egymás után a paksiak, de ötször még soha. Most ez is megtörtént velük,